اختتام فعاليات مهرجان القيروان للشعر العربي

الشارقة 24:

أُسدل الستار على فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان القيروان للشعر العربي، الذي نظم الجمعة حتى الأحد الموافق 9 ديسمبر 2018، بحضور سعادة عبد الله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، ومحمد القصير مدير إدارة الشّؤون الثقافية بالدائرة، ومحمد عبد الله البريكي مدير بيت الشعر بالشارقة، والأستاذة جميلة الماجري مدير بيت الشعر في القيروان، وعدد كبير من أهل الفكر والأدب والفن والثقافة ومحبي الشعر.

بهذه المناسبة، كرم كل من سعادة عبد الله العويس والأستاذة جميلة الماجري المشاركين من الشعراء وفنانين، وأقيمت خلال المهرجان ندوة فكرية تمحور موضوعها حول "الشعر والذاكرة"، شارك فيها الدكتورة نهى الشاوش، الدكتور معز الوهايبي، وأدارها الدكتور منصف الوهايبي.

وقامت الدكتورة نهى الشاوش بتعريف الشّعر كونه وعاء العلم والمعرفة، وديوان العرب الذي يسجّل بطولاتهم ويخلّد ماَثرهم، واصفةً أنّ العلاقة بين الشّعر والذّاكرة هي علاقة متينة ووثيقة، وأن الذّاكرة هي التي تُغذّي الشعر وتضمن له الاستمرار.

وتحدث الدكتور معز الوهايبي عن مسألة التذكّر والاستحضار، وعلاقة الذّاكرة بالتخييل والمقاربة بين الذاكرة وارتباطها العميق بوجودنا اليومي والمرحلة المستقبلية، وتخلل الندوة نقاش ثري وبنّاء تناول محور الشعر والذاكرة من جوانب أدبية وفكرية ونفسية مختلفة، تلى الندوة قراءات شعرية لمجموعة من الشعراء هم: بلال المسعودي، أكرم العبيدي، سيرين الشكيلي، ياسين الطنفوري، منى الزرقي، إدارة التهامي الجوادي، وكانت النصوص المقروءة في مضامينها وصورها وإيقاعها جمعت بين المشاعر المتوهجة بقيم الحب والجمال، وبين المشاعر الملتحمة بالوجدانيات وتمجيد الرسول الكريم ومحبة الأوطان وقضايا الانسان والحضارة.

واختتمت فعاليات المهرجان بقراءات شعرية للشعراء محمد صالح الغريسي، ووهيبة قوية، وعلوش إدريس علوش، ومصطفى ضية.