انطلاق فعاليات مهرجان الخرطوم للشعر العربي 2

الشارقة 24:

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت صباح الخميس، بمكتبة جامعة الخرطوم، فعاليات مهرجان الخرطوم للشعر العربي بدورته الثانية، التي ينظمها بيت الشعر في الخرطوم.

بدأت فعاليات المهرجان بكلمة لبيت الشعر ألقاها الدكتور الصديق عمر الصديق لافتاً إلى أن بيت الشعر في الخرطوم مفتوح لكل شعراء السودان، والشعراء العرب والمواهب الشابة، ومستمر عبر فعالياته الثقافية بدعم الشعراء ورفد الساحة الثقافية بجديد الشعر والإبداع من قصائد ومواد نقدية شعرية، خصوصاً المبدعين في المدن والقرى من مختلف المحافظات في جمهورية السودان التي يهتم سكانها بالشعر والأدب.

وأشاد عثمان يوسف بكر نائب رئيس جمهورية السودان، بالتعاون المثالي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السودان، الذي يعبر عن الأخوة العربية الصادقة، وجهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الثقافي المميز في الوطن العربي.

وأكد نائب رئيس جمهورية السودان على تعهد رئاسة الجمهورية بأن تكون عضداً لبيت الشعر عبر مسيرته.

بدوره أعرب عمر سليمان آدم في كلمته، عن شكره وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على المبادرة التي عمت أرجاء الوطن العربي، حيث أن بيت الشعر سيكون رافداً من روافد اللغة العربية والأدب في السودان والوطن العربي، ومؤكداً أن الشارقة لن تألو جهداً في دعم بيوت الشعر في البلدان العربية من أجل بلوغ أهدافها النبيلة، بدعم الأدب واللغة العربية.

بعدها تم افتتاح معرض للفنون التشكيلية "حروفيات"، شارك فيه كوكبة من الخطاطين والفنانين.

وكرم عمر سليمان آدم وسعادة الأستاذ عبد الله العويس، بمكتبة جامعة الخرطوم، الشعراء "محمد الخير إكليل، محمد حمد النيل، عبد العظيم البنا"، تبع التكريم قراءات شعرية للمكرمين وحظيت قصائدهم بإعجاب الحضور.

أقيمت مساءً في قاعة وزارة التعليم العالي، أمسية شعرية شارك فيها "عبد الرحمن الفاتح، محمد المطلي، روان هديب، حسن شهاب الدين"، تضمنت قصائدهم مواضيع وطنية، إنسانية ووجدانية، تلى ذلك فقرة فنية تراثية قدمها الفنان صلاح ابن البادية.

وفي إطار فعاليات المهرجان بدورته الثانية، تم تدشين مشروع حوسبة مكتبة بيت الشعر، من خلال ربطها بمكتبة جامعة الخرطوم التي أسست عام 1902، والذي يعد إضافة نوعية للشعراء و الباحثين، حيث توفر مصادر ومعلومات قيمة للدارسين في مجال الشعر، بعدها تم الاحتفاء بصدور ديوان "الخرطوم" الذي جمع بعض ما قدم على منصة بيت الشعر منذ تأسيسه، وتوقيع إصدارات البيت الشعرية لأربعة من الشعراء "ديوان "نعوش" لمتوكل زروق، "أسراب منطفئة" لـ إدريس نور الدين، "نتوءات على جسد الماء" لــ عبد الرحيم حسن حمزة، "عصف يغازل الرمل" لــ الواثق يونس.

تستمر فعاليات المهرجان في يومه الثاني بأمسية للشعراء "أحمد اليمني، محمد عبد القادر موسى، سماح محمد، مجاهد الكاروري، أحمد الجيص"، ويقدم الفنان مكارم بشير فقرة فنية.

يبدأ ثالث أيام المهرجان بندوة "جمهرة الشعر السوداني"، يشارك فيها "د.سعد عب دالقادر، أسامة تاج السر، أبو عاقلة إدري"، تليها أمسية للشعراء "حاتم الكناني، وداد عثمان، عبد الرحمن الفاتح، زكريا مصطفى، صالح علي صالح" يصاحبهم فقرة فنية للفنان عاصم البنا.

بحضور عمر سليمان آدم وزير الثقافة و السياحة و الآثار، والدكتور الصادق الهادي المهدي وزير التعليم العالي و البحث العلمي، وسمية أكد وزيرة الدولة بوزارة الثقافة، ومصطفى أحمد محمود وزير الدولة في وزارة الثقافة و السياحة و الآثار، وسعادة عبد الله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، وسعادة حمد الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في السودان، والأستاذ محمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، والاستاذ محمد البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة، والدكتور الصديق عمر الصديق مدير بيت الشعر، إلى جانب عدد من سفراء الدول العربية و كوكبة من الشعراء و المبدعين و وإعلاميين ومتذوقي الشعر.