14 ألف قطعة فنية تنتظر السفر من بريطانيا

الشارقة 24 – أ. ف. ب:

في مستودع بوسط لندن، تنزوي آلاف اللوحات والرسمات والقطع الفنية، بانتظار إرسالها إلى أرجاء المعمورة، في ما يشبه مغارة علي بابا، تضمّ أدوات تستخدمها بريطانيا للممارسة "قوّتها الناعمة".

تشمل مجموعة القطع الفنية التابعة للحكومة البريطانية حوالى 14 ألف قطعة، أغلبيتها من تصميم فنانين بريطانيين، جُمعت خلال القرنين الماضيين، ويمكن عرضها في مراكز القنصليات ومقرات ومكاتب حكومية في أنحاء العالم، حيث وزع ثلثا المجموعة في أكثر من 150 مدينة، وهي بأفضل حال، خصوصاً أن الحرّ الشديد والحشرات يشكّلان خطراً على التحف الفنية.

ويعكف القيّمون على تكييفها مع الظروف المناخية من خلال عزل ظهر اللوحات بشرائط ألومنيوم.

وتتمتّع المجموعة بميزانية قدرها 855 ألف جنيه إسترليني "960 ألف يورو"، ممولة من الحكومة لتغطية التكاليف ذات الصلة بعمليات الشراء والحفظ والنقل وعرض التحف.