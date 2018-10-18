"أيام فلسطين السينمائية" تتألق بكوكبة الأفلام المشاركة

الشارقة 24 - رويترز:

ينظم مهرجان "أيام فلسطين السينمائية" في دورته الـ 5، الأربعاء، والذي أسسته شركة "فيلم لاب" في 2014، بالتعاون مع وزارة الثقافة الفلسطينية، وبلدية رام الله، وبتمويل من البنك الإسلامي للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبعثات أوروبية، ومؤسسة عبد المحسن القطان.

وتضم الدورة التي شارك فيها أكثر من 60 فيلماً عربياً وأجنبياً، من نحو 20 دولة، باقة من أبرز الأفلام العربية، التي نالت جوائز عربية وأجنبية في 2018، منها الفيلم المصري "يوم الدين"، والفيلم العراقي "الرحلة"، والفيلم السوري "يوم فقدت ظلي".

وعرض فيلم الرسوم المتحركة "البرج"، للمخرج النرويجي ماتس جرود، والمدبلج باللغة العربية والإنجليزية، في حفل الافتتاح، بقصر رام الله الثقافي بالضفة الغربية، والذي يتحدث عن واقع اللاجئين، من خلال الطفلة وردة، التي تعيش في مخيم "برج البراجنة"، للاجئين الفلسطينيين في لبنان، إذ تتعرف على تاريخ عائلتها من خلال القصص التي روتها ثلاثة أجيال سابقة.

وذكر جرود، قبل عرض الفيلم بأنه شرف عظيم لأن يعرض الفيلم في فلسطين، التي تربطه بها ذكريات وصداقات بمخيم "برج البراجنة"، خلال فترة الثمانينات، حيث كانت والدته تعمل هناك أثناء فترة الحرب، وقد عاد ليسكن هناك في 2001 لمدة عام.

وعلى هامش المهرجان يقام "ملتقى صناع السينما"، وهي المنصة الجامعة لصناع السينما الفلسطينيين والدوليين، ومسابقة "طائر الشمس"، المختصة بالأفلام الفلسطينية والتي صُنعت عن فلسطين.

ويستمر مهرجان "أيام فلسطين السينمائية" حتى 23 أكتوبر وتمتد أنشطته إلى القدس ورام الله وبيت لحم ونابلس وغزة.