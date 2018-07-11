أقدم ملحمة في التاريخ تظهر من جديد

الشارقة 24 – رويترز:

اكتشف علماء آثار في اليونان، ما يعتقدون أنّها أقدم مقطوعة معروفة من "الأوديسة" القصيدة الملحمية التي كتبها هوميروس.

وأعلنت وزارة الثقافة اليونانية الثلاثاء، أن فريقاً من الباحثين اليونانيين والألمان عثر على المقتطف محفورا على لوحة طينية في أوليمبيا القديمة، مهد الألعاب الأولمبية في شبه جزيرة البيلوبونيز.

وتضم 13 بيتاً من الأوديسة، وتشير تقديرات أولية إلى أنّ تاريخها يعود إلى الحقبة الرومانية، ربما قبل القرن الثالث الميلادي.

وذكرت وزارة الثقافة، أنّ التاريخ لا يزال بحاجة إلى التأكيد.

وتنسب قصيدة الأوديسة المؤلفة من 12110 أبيات إلى الشاعر الإغريقي القديم هوميروس وتحكي قصة أوديسيوس، ملك إثاكا الذي تجول لمدة 10 أعوام في محاولة للعودة إلى الوطن بعد سقوط طروادة.

ويرجع الباحثون تاريخ كتابة الأوديسة، وهي القصيدة الثانية الكبيرة المنسوبة لهوميروس بعد الإلياذة، إلى الفترة ما بين 675 و725 قبل الميلاد تقريباً.

وتعد الأوديسة من أعظم الأعمال الأدبية في العالم.