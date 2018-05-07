"الشارقة للعروس" يستقطب 5600 زائر ويحتفي بالفائزين

الشارقة 24:

بعد نجاحه اللافت والمميز باستقطاب 5600 زائر وزائرة على مدار أربعة أيام متواصلة، بمعدل زيادة وصل إلى 8% عن العام الماضي، أسدل معرض الشارقة للعروس، أحد أفخم معارض الزفاف وأكثرها تميزاً على مستوى المنطقة، والذي ينظمه ويستضيفه مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، الستار على فعاليات دورته الثالثة، مساء أمس الأحد، بعد أن شكل منصة مثالية لاطلاع الزوار على آخر صيحات الموضة والأزياء والجمال، بمشاركة أكثر من 130 عارض ومتحدث متخصص.

وشهد اليوم الختامي للمعرض الذي انطلق برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تكريم الفائزات في مسابقة "جوائز معرض الشارقة للعروس - أفضل ماكياج وشعر عروس"، والفائزات في مسابقة "جوائز معرض الشارقة للعروس لتصميم الأزياء"، انطلاقاً من رؤية المعرض في إبراز المبدعين في مجال الأزياء والتجميل.

الفائزات في جوائز "معرض الشارقة للعروس - أفضل ماكياج وشعر عروس"

ضمت جوائز الجمال فئتين هما "أفضل تسريحة شعر للعروس" و"أفضل ماكياج عروس"، حيث فازت عن الفئة الأولى رولا بكّار، وعن الفئة الثانية خبيرة التجميل إلهام وديغ، وضمت لجنة تحكيم المسابقة كل من جواهر، خبيرة التجميل الإماراتية، وسميرة ألفت، المدير التنفيذي لأكاديمية ماكس فاكتور للماكياج، ونسرين ناتافان، مالك ومؤسس مركز رويال بيوتي هاوس لللتجميل، وجان دارك، المدير الإقليمي للعلامة التجارية ماتركس.

الفائزات في جوائز "معرض الشارقة للعروس لتصميم الأزياء"

وشملت مسابقة جوائز معرض الشارقة للعروس لتصميم الأزياء، ثلاث فئات مختلفة، تتضمن الفئة الأولى مسابقة "أفضل مجموعة ملابس جاهزة"، وفازت عنها ديسينيسا، والفئة الثانية جائزة "أفضل عباءة للمناسبات"، وفازت بها لوزان فيما شملت الفئة الثالثة جائزة "أفضل مجموعة فساتين وتصاميم مناسبات" وفازت بها منى الزرعوني، حيث أشرف على المسابقة لجنة تحكيم متخصصة في عالم الموضة والأزياء.

لجنة تحكيم جوائز معرض الشارقة للعروس لتصميم الأزياء

وضمت لجنة تحكيم هذه المسابقة كل من حنان المحمود مدير مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، وتمارا القباني مصممة الأزياء، خبيرة التواصل الاجتماعي، وتمارا هوستل مؤسسة كلية إسمود الفرنسية للأزياء في دبي، وميرنا الحاج مؤسس ومالك مركز ميرنا الحاج للأزياء والتدريب المهني، وبسمة الفهيم ممثلة عن إدارة تحرير مجلة فيلا 88.

حنان المحمود: الشارقة للعروس منصة تثقيفية وصحية، لبناء أنماط حياتية متكاملة"

وفي هذا الصدد، قالت حنان المحمود: "انطلاقاً من رؤى وتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، بات معرض الشارقة للعروس بما يقدمه من فعاليات، منصة تدعم الموهوبين والراغبين في خوض مجالات الجمال والموضة، وإبرازهم إلى الجمهور بغية إتاحة الفرصة لهم لطرح مشاريعهم الخاصة التي تتعلق بقطاعات الأزياء والتجميل".

وأضافت: "نجح المعرض خلال دورته الثالثة باستقطاب 5600 زائر وزائرة، الذين توافدوا طوال أيام المعرض ليلتقوا مع نخبة من خبراء وأطباء التجميل والصحة، لإثراء النواحي النفسية والتوعوية، التي يحتاجها المقبلون على الزواج والسيدات لبناء أسرة مستقرة تعتمد على أنماط حياتية متكاملة، لتنعكس بذلك رؤية المعرض بأن يكون وجهة مثالية في كل عام لمختلف فئات المجتمع".

تكريم الرعاة

وكرم منظمو معرض الشارقة للعروس 2018 الرعاة الذين أسهموا في إنجاح هذه الدورة، حيث شمل التكريم كل من الراعي الاستراتيجي سبيشل مومنتس، والراعي البلاتيني أمواج، والراعي الفني ماجيك سيمفوني، والراعي التجميلي لعارضات الأزياء رويال بيوتي هاوس، والراعي الرسمي للتصوير الفوتوغرافي والفيديوغرافي، ستوديو 77 للتصوير الفوتوغرافي، والشركاء الداعمين، بي إيتش في، لوكسيتان، غاليري لافاييت، كريولان، بيولاج.

فعاليات المعرض

حظي زوار معرض الشارقة للعروس لهذا العام، بفرصة المشاركة وحضور العديد من الفعاليات، والجلسات الحوارية، التي بحثت تأثير منصات التواصل الاجتماعي على الحياة الزوجية بمشاركة الثنائي خالد العامري وسلامة محمد، إلى جانب تقديم مجموعة من النصائح حول العناية بالبشرة مع الدكتور أنور الحمادي، والكثير من القضايا التي تهم العروس والمرأة بشكل عام، بالإضافة إلى عروض الأزياء اليومية والأنشطة الترفيهية.