"الشارقة للعروس" يمنح المقبلين على الزواج أسس الحياة المستقرة

الشارقة 24:

يستعد مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، أحد أهم وأكبر المراكز المعنية بتنظيم واستضافة المؤتمرات والمناسبات الرسمية، والفعاليات الاجتماعية والخاصة، في إمارة الشارقة والإمارات الشمالية، لإطلاق فعاليات الدورة الثالثة من معرض الشارقة للعروس، الذي أصبح وجهة لتثقيف وتعريف المقبلين على الزواج بالأسس الاجتماعية، والنفسية، والصحية، والجمالية، التي تحقق لهم حياة زوجية سعيدة ومستقرة.

ويعقد المعرض الذي بات أحد أفخم معارض الزفاف وأكثرها تميزاً على مستوى المنطقة، خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 6 مايو، بمشاركة علامات تجارية، من أرقى بيوت الأزياء والتجميل في المنطقة، إلى جانب عدد كبير من المتخصصين والخبرات في المجالات المرتبطة بالحياة الاجتماعية والزوجية، الذين سيضعون خبراتهم ويقدمون الاستشارات للزوار.

ويعد معرض الشارقة للعروس، الذي يقام تحت رعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أحد أكثر المعارض المتخصصة بمستلزمات وقضايا العروس والزفاف، التي يقدمها نخبة من أشهر المصممين الإماراتيين والعالميين، لتشكيلات مميزة من الفساتين وملابس المناسبات الجاهزة وعباءات الزفاف.

ويستضيف المعرض الذي يتوقع له أن يستقطب أكثر من 5200 زائر، ما يفوق 130 عارضاً ومتحدثاً، ويقدم سلسلة من الجلسات والندوات النقاشية، التي تثري خبرات الحضور بمختلف المجالات الصحية والجمالية، إلى جانب فعاليات متنوعة مثل دورات التجميل، وإرشادات لتصفيف أنواع الشعر المختلفة، ونصائح حول الصحة واللياقة، يقدمها نخبة من الخبراء من ذوي الخبرة والاختصاص، الأمر الذي يعكس رؤية المعرض، بأن يكون وجهة تثقيفية واجتماعية للمقبلين على الزواج.

ويحتضن المعرض سلسلة من الندوات والجلسات النقاشية، ومنها جلسة حول "تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الحياة الزوجية"، بالإضافة إلى ندوة بعنوان "العادات الخاطئة للاعتناء بالبشرة وكيفية تجنبها".