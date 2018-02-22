حسين الجسمي: تشرفت بـ "سلفي" مع محمد بن زايد

الشارقة 24:

في إحدى المناسبات الاجتماعية الخاصة التي حضرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله" في أبوظبي، التقى الفنان الإماراتي د. حسين الجسمي "السفير فوق العادة للنوايا الحسنة" مع صاحب السمو، وتبادل معه أطراف الحديث، وقام بأخذ صورة "سيلفي" تذكارية، أعرب من خلالها عن سعادته البالغة بالاهتمام الكبير وبالدعم المعنوي الذي يتلقاه دائماً من قادته الكرام، وقال في حساباته المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي، واصفاً صورة "السيلفي": "اسمحوا لي جميعاً.. أنا الآن في قمة القمم"، وأرفقه بهاشتاق #كلنا_بوخالد.

كذلك أرفق الجسمي في حساباته الاجتماعية أيضاً، صورة أخرى من نفس المناسبة، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "يحفظه الله"، وهو يقبّل بكل حب وتواضع يد طفل صغير مبتسم، قال فيها: "الصغير منا قبل الكبير يفرح وينعم بالأمن والأمان بوجود القائد ابن القائد حفظه الله، والحمد لله على كل النِّعَم".