خالد يوسف: السينما ساحة الابتكار الأولى

الشارقة 24:

أكد المخرج المصري وعضو مجلس النواب، خالد يوسف أن السينما هي الساحة الابتكارية الأولى التي فتحت عين الإنسان على ما يجري حوله، معلناً تأييده الكامل لحق السينمائي في رؤية الواقع من زاويته الخاصة، مستعرضاً في الوقت نفسه علاقة الفن السابع بالابتكار، وكيف استطاع التعبير عنه من خلال مجموعة الأعمال التي قدمها خلال العقود الماضية وشكلت عيناً للبشرية على المستقبل، وذلك خلال مشاركته في ندوة حوارية تحت عنوان "الابتكار في صناعة السينما"، والتي عقدت، السبت، في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك بالشارقة، على هامش فعاليات المنتدى الدولي الثالث للابتكار وريادة الأعمال الذي تنظمه كلية إدارة الأعمال بجامعة الشارقة، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور سعادة رغدة تريم، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والأستاذ الدكتور فيليب مولينو، عميد كلية إدارة الأعمال، وسعادة الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي لمركز الدراسات الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، والدكتورة أمل آل علي، رئيس لجنة منتدى الابتكار وريادة الأعمال، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الشارقة وطلبتها.

وفي كلمتها الافتتاحية، أشارت سعادة رغدة تريم، إلى أن دعم غرفة تجارة وصناعة الشارقة للمنتدى الدولي للابتكار وريادة الأعمال، ينسجم مع طموح القيادة الرشيدة.

وقالت: "لقد ساهم شهر الابتكار في الكشف عن المواهب والإمكانيات التي يمتلكها شباب وبنات الوطن، ما يؤكد على انسجام رؤى المنتدى مع الأهداف الساعية إلى بناء قدرات الشباب، وإبراز إنجازاتهم وإذكاء روح الاستكشاف لدى الأجيال المقبلة".

وأكدت في كلمتها إيمان غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بأن استدامة النمو الاقتصادي في الدولة، تبدأ من جيل الشباب القادر على استكمال المسيرة".

وعلقت على الندوة بقولها: "إن الفن السابع طالما شكل عيناً على المستقبل، من خلال استعراضه للكثير من الابتكارات والاختراعات، التي كانت قديماً بمثابة حلم، وأصبحت الآن واقعاً نعيشه"، متوجهة في الوقت نفسه بالشكر إلى جامعة الشارقة وكافة الجهات الداعمة للمنتدى على ما بذلوه من جهد في سبيل إنجاحه.

من جانبها، أكدت الدكتورة أمل آل علي، سعي الإمارات إلى استشراف المستقبل والمشاركة في تعميره ضمن معايير عصرية، لتصنع منه علامة فارقة تميزها على المستوى العالمي.

وقالت إن ذلك لن يتحقق إلا عبر إحداث قفزات نوعية بفكر خارجٍ عن الأساليب التقليدية.

وواصلت: "بلا شك أن الجهود التي تقودها جامعة الشارقة، ومعها كافة الجهات الداعمة، للمنتدى الدولي للابتكار وريادة الأعمال، إنما تمهد الطريق لانخراط الشباب في اقتصاد المعرفة، بهدف تمكينهم من تولي وظائف المستقبل التي ستزداد ارتباطاً بالمهارات الرقمية ومفاهيم الذكاء الاصطناعي"، مضيفة بأن "الابتكار ليس قاصراً على هذه العلوم، وإنما يمتد أيضاً للفن والسينما وما يرتبط بها من صناعات هي أيضاً محل اعتبار".

الإبداع ترجمة للأحلام

وبدأ المخرج خالد يوسف حديثه في الندوة التي أدارها الدكتور خالد مقلد، مستشار تنمية المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال، بتعريف الإبداع وفن السينما، حيث قال: "تعد السينما الساحة الابتكارية الأولى التي فتحت عين الإنسان على ما

يجري حوله، ولذلك فالإبداع هو الحلم الذي نسعى إلى تطبيقه على أرض الواقع، وما يميز الإنسان إنه فنان بالفطرة، واجتهد في التعبير عن نفسه بوسائل عديدة، وهو ما جمعته السينما التي أصبحت إحدى وسائل التعبير الإنساني".

وتابع: "لقد ساهمت السينما في ترجمة أحلام البشر من حيث الاختراعات الكبرى التي ظلت لسنوات طويلة أشبه بالحلم، وما حققته السينما من قفزات في هذا الجانب، كان تحقيقاً لها".

وأضاف: "من حق السينمائي رؤية الأشياء من زاويته الخاصة، ولذلك فما تقدمه السينما لا يمكن اعتباره تأريخاً، لأن التأريخ هي مهمة العلماء والمؤرخين"، مشيراً إلى أن السينما عندما تتطرق إلى الواقع أو التاريخ، إنما هي حالة تعبيرية عن النفس، ولا تشكل عملية رصد للواقع.

وتابع: "اختلاف زاوية الصورة نفسها تلعب دوراً في رؤية الفنان، وقد تعمل على تغيير المعنى تماماً".