معهد الشارقة للتراث يبرز الموروث الثقافي الإماراتي في الأردن

الشارقة 24:

توجه وفد من معهد الشارقة للتراث، برئاسة سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس المعهد، إلى الأردن في زيارة، بهدف التعرف على بعض المؤسسات الحكومية والخاصة المهتمة بالتراث وذلك من أجل دراسة إمكانية التعاون بينها وبين المعهد، في إنجاز النشاطات المشتركة، وتشمل البحوث وإقامة المعارض، والنشر والعمل على تنظيم مجاورات للحكايات، والمختبرات وورشات تتعلق بالحكايات التراثية، وامتدادها العصري، وكذلك التعريف بجائزة الشارقة الدولية للتراث، والدبلومات المهنية.

وقال سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث: "استطعنا من خلال هذه الزيارة أن نمد جسراً جديداً بين معهد الشارقة للتراث والأردن، في إطار نشر ثقافة التراث التي يعمل عليها المعهد، كما أطلعنا الجميع على تجربة المعهد في مسألة حفظ التراث وصونه ونقله للأجيال، وقدمنا لهم تعريفاً شاملاً عن تراث الإمارات الغني والمتنوع، والجهود التي يبذلها المعهد ومختلف الجهات المعنية في عالم التراث في الإمارات".

وأضاف المسلم: "جاءت الزيارة أيضاً من أجل المساهمة في حفظ التراث وتعريف العالم به، ونسج أفضل العلاقات مع المؤسسات المهتمة بالتراث في مختلف بلدان العالم، وتبادل المعارف والمعلومات والتجارب والخبرات، بما يساهم في تحقيق وتطبيق أفضل الطرق والوسائل من أجل حفظ التراث، خصوصاً أنه يشكل مكوناً رئيسياً في الهوية الوطنية والخصوصية في كل بلد".

وقد تم اللقاء الأول مع دار نشر "الآن ناشرون" حيث بحث الطرفان مسألة النشر المشترك، في محاولة لتوسيع رقعة الباحثين التراثيين العرب، وتسليط الضوء على الأردنيين منهم واستقطابهم للتعاون مع نشاطات المعهد.

وفي الإطار ذاته، التقى الوفد بالدكتور هاني هياجنة عميد كلية الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة اليرموك في إربد، وجرى الحديث حول التأسيس لعلاقة أكاديمية راسخة بين المؤسستين، ترعى أمور البحث والنشر، وتطوير البرامج، وتبادل الخبرات الأكاديمية، النظرية منها والعملية، كما قام الوفد بزيارة لمعرض الأزياء الشعبية الدائم للمصممة السيدة وداد قعوار، حيث اتفق الطرفان على ضرورة التعاون في مجال استفادة العاملين في التصميم من بعض دبلومات المعهد المهنية، بالإضافة إلى الاتفاق على استضافة معرض "يا حافظ يا أمين"، المختص بالإكسسوارات التي تتعلق بالمأثور الشعبي.

وزار الوفد أيضاً مصممة الأزياء الشعبية، الحاجة نعيمة علاونة، من أجل إلقاء الضوء على تجربتها الكبيرة في هذا المجال، وذلك باقتراح طباعة كتاب سيرتها المهنية مدعماً بشواهد من أزيائها، ودراسة اقتناء بعضها لحساب المعهد.

من جهة أخرى، اطلع الوفد على تجربة مؤسسة عبد الحميد شومان الثقافية، وهي مؤسسة خاصة، تلعب دوراً رديفاً ومهماً في استيعاب واستقطاب التجارب الباحثة عن فضاء تقدم فيه إبداعاتها المتعددة والمختلفة.

وفي اليوم الأخير، التقى وفد معهد الشارقة للتراث بالسيدة سيرين حليلة، رئيسة الملتقى التربوي العربي في عمان، والأستاذ رائد عصفور مدير مسرح البلد، ومهرجان حكايا، وقد تبادل الطرفان الآراء والاقتراحات التي تصب في مصلحة الجانبين، فتم الاتفاق المبدئي على أن يجري التعاون والتنسيق بين يوم الراوي الدولي الذي ينظمه المعهد مع مهرجان حكايا الذي ينظمه مسرح البلد، إضافة إلى اقتراح القيام ببعض الورشات المشتركة التي تركز على تكوين الرواة والحكواتيين.

كما تم الاتفاق مع السيدة سيرين أن تقام مجاورة ملتقى الحكواتيين العرب، التي تنظم كل عام في جرش، في الشارقة في نهاية شهر مارس القادم بهدف المشاركة بالأعمال الناتجة عنه في فعاليات أيام الشارقة التراثية.