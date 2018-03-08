الجبير: ليس لدينا أطماع في اليمن والحرب فرضت علينا وليست من اختيارنا

الشارقة 24 – وام:

أكد عادل الجبير وزير الخارجية السعودي أن "الحرب في اليمن ليست حرباً من اختيار المملكة العربية السعودية بل فرضت علينا".

وشدد الجبير في مؤتمر صحافي عقده الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن مع وزير خارجية المملكة المتحدة بوريس جونسون على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للمملكة المتحدة، على أن "السعودية لا توجد لديها أي أطماع في اليمن"، مشيراً إلى أن المملكة من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية في اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الجبير القول "إن الحوثيين نهبوا ما يفوق 4 مليارات دولار من المصارف في اليمن ويعملون على التهريب والسيطرة على شركات الاتصالات من أجل تمويل حربهم"، مشيراً إلى عدم جدية ميليشيا الحوثي في الحوار حيث تم عقد أكثر من 70 اجتماعاً، إلا أن الحوثيين ضربوا بها عرض الحائط.

وعن رؤية المملكة العربية السعودية، قال وزير الخارجية إن معظم المجتمع السعودي من الشباب دون سن الـ 30 وأعداداً كبيرة منهم قد توجه للدراسة في أماكن مختلفة من العالم بداية من اليابان، وصولاً للولايات المتحدة في تخصصات مختلفة ودورنا كحكومة هو أن نساعدهم على تحقيق مساعيهم وطموحاتهم، وهذا الأمر يمكن أن يتحقق إذا انخرطنا في تنويع اقتصادنا بعيداً عن النفط ومن أجل تحقيق رؤيتنا لابد أن نتمتع بالشفافية والكفاءة وهذا جزء لا يتجزأ من "رؤية المملكة 2030" التي تشمل عملية هيكلة لمعظم المؤسسات الحكومية لمواكبة تحديات هذه المرحلة.

وأكد أهمية العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية بالمملكة المتحدة، واصفاً إياها بالتاريخية في مختلف المجالات، مشيراً إلى أنه تم إجراء مشاورات مكثفة حول عدة ملفات والتحديات التي تؤثر على الاستقرار في المنطقة والتأكيد على ضرورة ردع إيران ووقف نفوذها وسياساتها المزعزعة للاستقرار.

وأضاف وزير الخارجية "نعمل سوياً على تعزيز التعاون في ملفات أخرى من أجل تقديم أفكار حول عملية السلام في الشرق الأوسط وتعزيز التعاون في مجال الأمن".

من جانبه أكد وزير خارجية المملكة المتحدة أن بلاده تثق في سعي المملكة العربية السعودية نحو تحقيق طموحاتها وأن المحادثات التي جرت ركزت على كيفية تبادل الخبرات بين الجانبين، مشيراً إلى أن بلاده تتمتع بعلاقات تاريخية مع المملكة وأن العمل قائم من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في كلا البلدين.

وشدد جونسون على مساندة بلاده للمملكة في دفاعها عن أمنها، مشيداً بدور المملكة العربية السعودية في إعادة إعمار اليمن.