RAK Ruler receives Eid well-wishers

  • Friday 15, June 2018 in 5:50 PM
  • His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi welcomes Eid Al Fitr well-wishers
    His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi welcomes Eid Al Fitr well-wishers
Sharjah 24 – WAM: His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, has received a number of Sheikhs, senior officials, businessmen and Emirati citizens who expressed their well wishes on the occasion of Eid al-Fitr.
Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah was also present.
 
They wished good health and prosperity to the UAE leadership and development for the UAE people and the Arab and Islamic nations.
 
Sheikh Omar bin Saqr Al Qasimi; Sheikh Faisal bin Saqr Al Qasimi, Chairman of Gulf Pharmaceutical Industries, Julphar; Sheikh Ahmed bin Saqr Al Qasimi, Chairman of the Ras Al Khaimah Customs and Ports Department and Board Chairman of Ras Al Khaimah Economic Zone, RAKEZ; and Sheikh Ahmed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, Chairman of Ras Al-Khaimah Petroleum Authority; Sheikh Khalid bin Saud bin Saqr Al Qasimi, Chairman of Al-Marjan Island Company, and Sheikh Saqr bin Saud bin Saqr Al Qasimi, were also in attendance.