Resolution No. 01 for 2018 also named members of the Board of Directors, including Obaid Saleh Al Zaabi, Khamis Jassim Al Zaabi, Saif Hamdan Al Alkeem Al Zaabi, Omar Humaidan Mohammed Al Zaabi, Rashid Saif Al Aber Al Zaabi, Waleed Mohammed Abdul Kareem, Ibrahim Abdul Latif Al Zaabi, Hamad Ismail Al Ahmad, Rahma Mohammed Al Shamsi and Aisha Salem Al Zaabi.