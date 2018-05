ATP top 10 as of May 21:

1. Rafael Nadal, Spain, 8,770 points

2. Roger Federer, Switzerland, 8,670

3. Alexander Zverev, Germany, 5,615

4. Marin Cilic, Croatia, 4,950

5. Grigor Dimitrov, Bulgaria, 4,870

6. Juan Martin del Potro, Argentina, 4,450

7. Kevin Anderson, South Africa, 3,635

8. Dominic Thiem, Austria, 3,195

9. David Goffin, Belgium, 3,020

10. John Isner, United States, 2,955