شرطة الشارقة تنظم محاضرة للتوعية بسلامة عبور المشاة

الشارقة 24:

نظمت إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، محاضرة توعوية ومسابقات، استهدفت الأطفال وعوائلهم من غير الناطقين باللغة العربية، وذلك بحضور أكثر من 200 شخص، في نادي الكريكيت بالشارقة.

جاء ذلك انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على سلامة المشاة، وإيماناً منها بدور التوعية في الحد من حوادث الدهس، وتعزيز الثقافة المرورية لكافة شرائح المجتمع، تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

ركزت المحاضرة حول كيفية العبور الصحيح في الطريق بالشرح التفصيلي، ومنها السير على الرصيف، والنظر في كل الاتجاهات قبل العبور، بالإضافة إلى العبور في الأماكن المحددة والانتباه للمركبات بمختلف أنواعها، إلى جانب التركيز على تقديم مجموعة من الرسائل التوعوية الهادفة حول السلامة المرورية.

وعلى هامش الفعالية، نُظمت مسابقات للأطفال لاقت تفاعلاً ملحوظاً، وأضافت جواً من الحيوية والنشاط، واختتمت الفعالية بتوزيع الهدايا على الأطفال المشاركين.

وتدعو شرطة الشارقة جميع قائدي المركبات ومستخدمي الطريق من المشاة التقيد بقوانين السير والمرور، والعبور من الأماكن المخصصة للمشاة والتقيد بالأنظمة التي تضمن السلامة للجميع.