تجربة إخلاء وهمي ناجحة لمبنى القيادة بشرطة الشارقة

الشارقة 24:

تحت إشراف اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، نفذ فريق تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية بمبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة، تدريب الإخلاء الوهمي لمبنى القيادة، بمشاركة إدارة الدفاع المدني، وإدارة العمليات، والإسعاف الوطني.

هدف التمرين إلى اختبار أنظمة الحريق والسلامة بالمبنى، ورفع الجاهزية والوعي بإجراءات الأمن والسلامة، ومواجهة المخاطر في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث لدى الموظفين العاملين بالقيادة، وجعلهم في حالة استعداد تام عند وقوع الحوادث المفاجئة.

استغرقت العملية التدريبية الناجحة "3" دقائق لإخلاء مبنى القيادة المكون من 3 طوابق، و"25" دقيقة للعملية بالكامل، من لحظة الإعلان عن الحالة الطارئة، وحتى الانتهاء من التعامل مع الحدث.