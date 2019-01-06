غادر ولم يصل

حين أتى إلى العمل في الإمارات، فترة الثمانينات قبل 33 سنة، في القيادة العامة لشرطة الشارقة، من قريته الصغيرة، الواقعة في أطراف الهند المترامية، من ولايه كيرلا، لم يكن يعلم أنه قد لا يصل إلى دياره مجدداً، ولم يكن يدري أي أرض ستختاره، وعلى أي طريقة سيكون مآله.

وأن عودته الأخيرة للوطن، قد تحمل في طياتها الكثير من الآلام والأحزان لأحبابه، وأن لقاء العودة، من بعد الفراق، قد لا يكتمل فيه المشهد، إذ يكون ناقصاً من حضوره.

لقد كان راجان بيلا 62 عاماً، يحمل في قلبه الكثير من الآمال والأحلام، وفي وعقله وصدره الأمنيات العظام، والرغبات الجسام، التي أراد تحقيقها، والاستمتاع بها، مع أهله في بيته بين عائلته، حاله حال أمثال الكثيرين، ممن سعى لمنطقة الخليج، لتأمين وتحسين ظروف الحياة لأسرته.

الموظف والعامل البسيط، ذو الشخصية الهادئة، الذي كان دائم الابتسام، والوفاء بواجبات الوظيفة، وتلبية الطلبات، دون كلل أو ملل، هكذا كان دأبه وعنوان ملامحه، الذي عُرف عنه، بين الزملاء والموظفين، حتى تقاعد من وظيفته.

كان يحدوه الأمل والشوق، بعد هذه الأيام والسنوات، بأن يعود ويرجع، ليكمل باقي أحلامه هناك في وطنه، وأن يشارك أخاه في دكانه الصغير ليصبح محلاً كبيراً، هوالذي استطاع بفضل الله، أن يكمل تزويج بناته الثلاث، وينتهي من بناء منزل أحلامه، وأكمل ابنه المهندس سنته الأخيرة من التعليم.

ولكن الأقدار شاءت له، أن تقف رحلته عند هذا الحد، حينما قرر أن يجمع حقائبه، ليكمل ما بقي له من العمر مع أسرته، برغم أن زوجته، كانت تعاني مرض عضال، طيلة هذه المدة ولازالت، وحالما حلت الطائرة في بلده، خطفته الأقدار، في حادث أودى بحياته، وحياة ابنه الذي لا يزال في العناية الإلهية.

فأعد العدة أيّها الإنسان، وأرفق بحالك ومقامك، وكن مستعداً لذلك، فلا تعلم نفس بأي أرض تموت، ولن تبلغ الأرض طولاً ولو حرصت.