الابتسامة أجمل علامة

فو الله، كأنّما الدنيا أضاءت بنور ابتسامته عليه الصلاة والسلام، فكان الحبيب المصطفى يعلم تأثير الابتسامة على النفس، فكان دائم الابتسام، حتى في الأحوال الصعبة والسيئة، وكان عليه الصلاة والسلام يحث عليها بقوله الابتسامة في وجه أخيك صدقة.

إن الابتسامة طمأنينة، وسعادة ورسالة سلام ومحبة، الابتسامة هي الشعلة التي تُضئ ظلمات اليأس، وهي التي تروي شجر الصبر ليثمر الأمل والمحبة.

أحبتي للابتسام تأثير ساحر، فإذا ابتسمت في وجه حبيب طمأنته، وإذا ابتسمت بوجه صديق كانت له راحة وثقة، وابتسامتك في وجه غريب تكن لك صدقة، أما ابتسامتك في وجه عدوك، فهي تحدٍ، إذْ تربكه وقد تخجله، وابتسامتك لنفسك تكسبك قوةً وحباً للحياة.

وقد أثبتت الدراسات، بأن الابتسامة فور استيقاظك من النوم وبمجرد النظر لأقرب مرآة، تعطيك طاقةً إيجابيةً تنعم بها طوال يومك، الابتسامة أحبتي أسلوب عيش، ونمط حياة جميل.

فها هي أحبتي شارقتنا الجميلة تتحلى بأجمل شعار تكسب زوارها السعادة، والتفاؤل والأمل، شعار زينته بالزهور يشع أملاً وتفاؤلاً، "ابتسم أنت في الشارقة" إن دل ذلك، فإنّما يدل على حكمة أبونا سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي يعلم تمام العلم بتأثيرها السحري على القلوب والنفوس قبل الوجوه، فحري بنا أحبتي الابتسام، وليكن شعارنا الابتسامة هي أجمل علامة.