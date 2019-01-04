سلطان العربية.. حاكم اللغة

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، أطلق صاحب السمو حاكم الشارقة، عدداً من المبادرات التي تدخل في سياق المشروع الثقافي لإمارة الشارقة، الذي يضع الارتقاء بالعربية على رأس أولوياتها، كجزء من تعزيز الهوية الحضارية العربية، وتحقيق حضورها الفاعل على مستوى العالم، حيث تزخر الإمارة بالعديد من المشاريع، والمعارض، والمبادرات التي تتكامل وتنسجم مع إنشاء رابطة اللغة العربية.



ومن المبادرات التي أطلقها وتبناها صاحب السمو حاكم الشارقة، إنشاء مجمع اللغة العربية في إمارة الشارقة، ودعمه ورعايته لمبادرة لغتي، التي تعنى بدعم التعليم باللغة العربية بوسائل ذكية لطلبة إمارة الشارقة، وتكليفه وإشرافه على إعداد المعجم اللغوي العربي التاريخي، الذي سيرى النور قريباً، وإنشاء اتحاد المجامع اللغوية والعلمية العربية، ودعم موسوعة العلماء والأدباء العرب والمسلمين، وغيرها من المشاريع والمبادرات.



لذلك تعد مبادرة إنشاء رابطة للغة العربية، خطوة جديدة في المشروع الثقافي لإمارة الشارقة، الذي يتجاوز جغرافية المكان، ويحول قضية النهوض باللغة العربية، إلى هم عربي يشترك فيه أبناء لغة الضاد، من المحيط إلى الخليج، ويهدف إلى مواجهة المخاطر التي تواجهها.



كل هذه الجهود، تضع كل ناطق بالعربية أمام مسؤولية حماية هويته باللغة، والحفاظ على جذور ثقافته من خلالها، فصاحب السمو حاكم الشارقة، يقدم نموذجاً ليس للمثقف والحاكم وحسب، وإنما لكل عربي يؤمن بأن حضارتنا تملك مقومات نهضتها، وما علينا سوى التمسك بها، والحفاظ عليها، مؤسسات، وأفراد.



ومما لا شك فيه، أن الدعم الذي يوليه صاحب السمو حاكم الشارقة للغة العربية، ينبع عن شغف وحب أصيل، فسموه الذي يقول في وصفه للعربية: "هي أرقى اللغات وأسماها وأجلها وأعلاها طيبة وعذوبة، فبها يتلى القرآن، ويرفع بها الأذان، وتفتتح بها الصلوات وتختتم".



ويكاد صاحب السمو حاكم الشارقة، يلخص رؤيته في كل ما يقوده من جهود، في حماية ودعم العربية، في رسالة واحدة قال سموه فيها: "منذ فجر الإسلام دونت بها العلوم، واستخدمتها شعوب، واتخذتها لغة العلوم والثقافة والفنون والآداب، وهي أطول اللغات عمراً، وأزخرها مكنوناً، وأوسعها تراثاً، وأروعها بياناً، فحري بنا جميعاً أن نعنى بها، ونجتمع من أجلها".