ركلة البداية الآسيوية

المحطة الأولى تعمل على كسر الحاجز النفسي، فتخفف الضغوط التي تسبق البطولة، وهاجس الخوف من السقوط، والفشل في الاختبار الأول، وتعمل على تعزيز الثقة بالنفس، وترفع سقف الطموح، وتقوي الالتفاف حول المنتخب، وتوحد الجهود، وترفع نسبة التركيز لدى مختلف العناصر كلا حسب اختصاصه، وتجفف منابع الترصد السلبي في الإعلام ومواقع التواصل، لذلك نعتبر مباراة منتخبنا الوطني في الافتتاح أمام المنتخب البحريني الشقيق لها أهمية خاصة في مشوار الأبيض بالبطولة الأسيوية.

الاستعدادات التنظيمية اكتملت، على أعلى المستويات، وحسب التصنيفات العالمية، والإمارات بكل طاقاتها، وخبراتها الدولية في استضافة الأحداث الرياضية، ستُبهر كل الضيوف والمتابعين، هذا ليس بالشيء الجديد، أو المستغرب، فالرصيد الذي تمتلكه الدولة من النجاحات كبير، وآخرها كأس العالم للأندية، إذ يدعونا للفخر والاعتزاز.

أما الجانب الفني لمنتخبنا، وعلى الرغم من الخسارة في الودية الأخيرة أمام الأزرق الكويتي، وبعض الشوائب والمنغصات، التي حلت بأجواء المعسكر في الفترة الأخيرة من الأمور المتعلقة بالانضباط، ورحيل مدير الفريق لظروف أُسرية، وأخيراً إصابة النجم ريان يسلم، إلا أننا لا نملك من الوقت الكثير لهدره الآن، علينا أن نُدرك أن المنتخب بحاجة لكل صغيرة وكبيرة، وقادر على التواجد بمدينة زايد الرياضية يوم الافتتاح.

جلسة حوارية، هي ورشة عصف ذهني رائدة نظمتها لجنة الشؤون المجتمعية في اتحاد الإمارات لكرة القدم، برئاسة أمل بو شلاخ، وبحضور الناشط محمد بن هزام أمين عام الاتحاد، تحت عنوان "جلسات نبض الجماهير"، والتي تهدف إلى سبل توفير الدعم، والمساندة اللازمة لمنتخبنا الوطني في كأس آسيا، حيث حضرها نخبة من كبار المشجعين من مختلف الفئات، والجاليات العربية الشقيقة، وأخص بالذكر المصرية والسودانية، حيث أبدتا استعدادهما لمؤازرة ودعم الأبيض في المحفل القاري وفاءً منهما لهذه الأرض الطيبة الساكنة في قلوب كل الجاليات مع الأرض الأم.

وعبر التاريخ والعديد من المحطات المهمة في مشوار الأبيض، كان الجمهور هو اللاعب الأول في تخطي الصعاب، وتجاوز العقبات، يعي جيداً دوره الوطني، والمطلوب منه، ومتى يرفع النسق، ومتى يُحفز، ومتى يقوم بالضغط، إنه صمام الأمان و " دينامو " خط الوسط، والهداف القناص، وهو القلب المخلص، الذي ينبضُ حباً للأبيض.