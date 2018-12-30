عامك الجديد

هكذا هو تعاطينا مع الأحداث، نتعثر ونعرج أحياناً كثيرة، ننتصر ونقوم مرات عديدة، ومع بهرجتها وزفيرها، فعمر الإنسان يتنقل من حال إلى حال، ومن طور إلى طور، الفائز من استثمر جهده وعمره، والخاسر من خسر وقته ودنياه، ودينه دون جدوى تذكر، ودون أمر ينفع.

مع اقتراب هذه السنة من نهايتها، نطوي صفحة أخرى من أعمارنا، بدخولنا منعرج سنة جديدة.

هل نجد أنفسنا قد استفدنا وأنجزنا وحققنا المراد الذي نصبو إليه أم هي العادات الثابتة، لا نقصان ولا زيادة ؟

هل استطعنا أن نرسم لنا صورة، لما نريد تحقيقيه، لأنفسنا ومن حولنا؟

هل وضعنا لنا الأهداف التي نصبو لها، وسعينا أن ننجز ذلك، أم أنّنا تُهنا، وأضعنا بوصلة الوصول؟

الكثير منا تغلبه حماسة البدايات لعقد الخطط ورسم الحكايات، بانتقاء ما يود من الأهداف المعينة، يود تحقيقها، ومع دورة الحياة، وجذوة التعاطي والتفاعل معها، تتبخر كل تلك الأحلام وتتيه منه مع دخولنا أيام جديدة، وتلاشي الأيام السابقة.

البعض منا تأسره الذكريات الجميلة، العالقة في الأذهان، والمواقف الإنسانية التي أثرت في أيامه، وألهبت مشاعره وكيانه، وأشخاص رائعون، تشرف بمعرفتهم، وأنس صداقتهم، ويحظى آخرون، بندوب من الألم والحزن، ومواقف تركت أثراً بالغاً، في أحاسيسه ونفسه.

وتعتمد قدرة البعض على محو الصور الذهنية العالقة، على مدى قدرته على النسيان، وكيفية التخلص منها، نحن بأيدينا، منْ نمتلك هذه القوة والطاقة على إزالة كل الرواسب العالقة، والتخلص من تلك العوالق النازفة، عام جديد يأخذنا إلى محطات وعوالم وأرض جديدة.

لحظات وساعات من الوداع آتية، كلٌ يختار طريقة توديعه، وكلٌ يرى كيف يستقبل عامه الجديد، لكن يجب أن نبدأ بالتصالح مع أنفسنا، قبل أن نُصالح نفوس البشر، ونكتشف ما يجب فعله، ونتساءل عن الكم من الأخطاء ارتكبناها في حق أنفسنا، وفي حقوق الآخرين، ولتلك الشموع التي أُطفِئت، والشموع التي سنعيد إشعالها.