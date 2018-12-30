حقوق الأزواج

فالحياة أحبتي بحر، والأسرة هي السفينة، وكل واحدٍ على متن تلك السفينة له حقوق وعليه واجبات، حتى يصل المركب إلى بر الأمان، فلا يُمكن للدفة أن تُقاد بأنانية دون مشاركة أو مشاورة، فلابد أن يتشارك الأزواج في كافة الأمور المتعلقة بحياتهم، والابتعاد عما قد يؤثر على هذه العلاقة.

يجب أن يتحمل أحدهما الآخر، فإذا استطاع كل طرف منهما أن يستوعب عيوب الآخر، فإن ذلك يخفف كثيراً من الأعباء عنهما، فكل منهما يعلم مميزات الآخر، وقد يكون اختار الشريك بناءً على ميزة ما، لكن بعد الزواج والاقتراب، تُكشف بعض العيوب المخبأة، فلابد من الاستيعاب، والتفهم ومحاولة الإصلاح دون تدخلات خارجية، كي لا يحدث التصادم الذي قد يؤدي إلى شروخ وتصدعات في العلاقة الزوجية.

أحبتي، قد تمر كثير من الأمواج على سفننا، تختلف بين أفراح وأتراح، فيجب علينا مقاسمتها مع الشريك بلا تأفف، ولا ملل لأن ذلك واجب علينا، وحق مفروض للشريك، ويأتي بعد ذلك حق الاحترام، والتراحم والسكن، فمتى ما كان أحدنا سكن لشريكه يبثه الحب، والطمأنينة والرحمة، وصلنا لبر الخير والسلام النفسي، والعاطفي، وعلى كل شريك حق التجمل للآخر، فالعين تعشق المظهر الطيب.

ولابد من التوازن في الإنفاق وحسن التدبير، فلا التقتير مسموح ولا الإسراف مرغوب، بل الاعتدال أحبتي والادخار، لكي تنعم سفننا بالرخاء، فالأساسيات ضرورية، أما الكماليات تنتظر.

حق التذكير والتحذير واجب، على كل شريك، التذكير بكل ما يتوجب التذكير به من واجبات، سواء كانت دينية، أو اجتماعية أو إنسانية وغيرها، والتحذير من عواقبها، أو ما قد يترتب عليها من خلاف أو عقاب، وكل ذلك يتم باللطف والكلام اللين والمحاولة المستمرة، حتى يلين الطرف الآخر لما فيه صالح الإنسانية، ولنعلم بأن التسامح والمشاركة أساسيان لابد من تواجدهما لتمخر سفن المحبة في بحر الحياة.