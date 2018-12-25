هجرة المدرجات

لا شك، أن البطولة العالمية، والتي تكون ضمن أجندة الفيفا تخضع لشروط ومعايير ومراقبة على أعلى مستوى، وليس سهلاً إتمامها، وتطبيقها إلاّ إذا كانت هناك تجربة عالية في تنظيم الأحداث والفعاليات الدولية الكبرى، وهذا ما نجح فيه مجلس أبوظبي الرياضي بإقامة بطولة الأندية العالمية.

من واقع تجربة عملية، قررت الذهاب لحضور نهائي كأس العالم للأندية، لدعم ممثل الوطن، ومشاهدة النخبة العالمية من نجوم ريال مدريد الإسباني، وهي فرصة قد لا تتكرر كثيراً، البداية كانت بالدخول على موقع الفيفا، وحجز التذاكر عن طريق النظام الإلكتروني السهل والمبسط.

حيث اشتمل على كل المعلومات الخاصة بيوم المباراة، و أطراف مباراتي المركز الثالث و الرابع، والمباراة النهائية، و قائمة بالمسموح و الممنوع مع رسم توضيحي لمداخل و مخارج الملعب، و مواقف السيارات، و قائمة أخرى بالأحداث و الفعاليات المصاحبة، و جدول زمني لوصول الفريقين، وعملية الإحماء و انطلاقة صافرة البداية ، إذ لم تتجاوز عملية حجز المقعد أكثر من دقيقتين .

وبعد ذلك وعند الوصول إلى مدينة زايد الرياضية، كانت الترتيبات جاهزة لاستقبال الجماهير الكروية بكل سلاسة وأريحية، فالإجراءات الأمنية عند البوابات لم تستغرق إلاّ لحظات بفضل استخدام بوابات التفتيش الإلكترونية، كما أن الوصول إلى المقعد المخصص تم بسهولة عن طريق المتطوعين البشوشين، والذين يتواجدون بكثافة لتقديم العون والمساعدة.

أما الخدمات الأخرى مثل الأغذية والمرافق الصحية، وأماكن الصلاة، ومكاتب الأمانات، والأنشطة الترفيهية المختلفة جميعها توفرت على أعلى مستوى لقضاء يوم لا يُفارق الذاكرة.

كيف نستثمر هذا النجاح والتميز الدولي في عملية تنظيم المباريات والفعاليات الرياضية، ونقله إلى الوسط المحلي؟

أسئلة تحتاج إلى التوقف عندها، ودراسة الواقع المحلي بكل عناية قبل الخوض في الإجابات، فكثيراً ما شاهدنا، وسمعنا عن المعاناة التي يتعرض لها المشجع الكروي في ملاعبنا، وقائمة عريضة من الممنوعات والمحظورات معلقة عند المداخل، وعدم توفر الخدمات بأنواعها، والتي كانت دافعاً لهجرة المدرجات للعديد من الجماهير، والاكتفاء بالمتابعة عبر شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي.