هذا سيد الخلق، يعفو عن الذين آذوه، وعذبوه، وتسببوا في هجرته من مكة التي يحبها، وحاربوه، لكنّه بكل عظمة وكبرياء وسماحة نفس وحكمة يعفو عنهم، ويُقابل الإساءة بالإحسان والرحمة، لكرم أخلاقه وجود نفسه.

فأين نحن أحبتي من عظمة معلمنا الأول، وقدوتنا الأولى عليه أفضل الصلاة والسلام، فعلاً، لقد جئت لتتمم مكارم الأخلاق، كيف لا، وقد مدح الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأخلاقه، حيث قال: (وَإِنَّكَ لعلى خُلُقٍ عَظِيمٍ).

سامح خصمك.. تصالح نفسك، فما التسامح إلاّ قوة لشخصك، وعظمة تسمو بها ذاتك، إذ أنّها صفة العظماء، فالعطاء المغلف بالرحمة والتسامح من أنبل الأخلاق، قد يبدو في ظاهره ضعف، و لكن في باطنه قوة، فمعظم الناس ينظرون للإنسان المتسامح على أنّه إنسان ضعيف هش النفس، أو أنّه طيب بلا حدود، لكنّه في واقع الأمر إنسان قوي متماسك، متوازن النفس وعظيم، لأنّه استطاع أن يرد الإساءة بالإحسان، فدخل بهذا العمل في ظل محبة الله، فقد قال سبحانه و تعالى في الآية 134 من سورة آل عمران (..وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)

فمَن منا أحبتي، لا يتمنى محبة الله ورضوانه، فها هم قادتنا وقُدوتنا يرسون قواعد التسامح بمؤتمر التسامح، الذي انعقد بالعاصمة الحبيبة أبوظبي الشهر الماضي لترسيخ مبادئ التسامح بين البلدان باختلاف حضاراتهم ودياناتهم، مؤكدين على مبدأ التآخي والإنسانية.

ويكمل سيدي صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اللوحة الإنسانية، ويزيدها بهاءً وحسناً، حينما أقرَّ بأن يكون 2019 عام التسامح.

أحبتي التسامح مبدأ إذا رسخناه في أنفسنا، نكون قد أرسينا فيها رواسي المحبة والراحة النفسية والإخاء، كن متسامحاً يا صديقي مع نفسك والآخرين، لتعش مع مَنْ حولك بسعادة وإخاء.