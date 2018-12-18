وتعد الجائزة حدثاً استثنائياً، برؤية أساسها أسرة مثالية تسهم في بناء جيل رياضي متميز، ومضمون رسالتها المساهمة في إعداد الأسرة الرياضية الواعية، ونشر وتوثيق نجاحاتها بالاستفادة من النماذج والتجارب القائمة في مجتمعنا وبأهداف غاياتها تنمية روح الولاء، وتعزيز الهوية الوطنية، وتحفيز الأسر على تشجيع الأبناء المتميزين للمشاركة في الأندية، والمنتخبات الوطنية، وتحقيق الإنجازات المشرفة على الصعيدين المحلي والخارجي.

وقد أعلنت اللجنة المشرفة مؤخراً، عن استلام 109 طلبات للمشاركة في الجائزة بنسختها الثانية، وهو عدد جيد، ونتوقع أن يرتفع في العام المقبل بأرقام مضاعفة، وعلى نفس الخط من العمل الوطني في الحفاظ على الأجيال الناشئة، أبرمت محاكم دبي واتحاد الإمارات لكرة القدم اتفاقية تعاون، يقوم بموجبها المختصون في شؤون الأسرة بتقديم خدمات في المجال الاجتماعي والأسري، وإلقاء المحاضرات الدورية بعد دراسة المشرفين للحالات الراهنة، والقائمة في قطاع المراحل السنية.

بلا شك، تلعب الأسرة دوراً محورياً، و رائداً في بناء المجتمع و حضارته و تقدمه، فهي اللبنة الأولى في أساس هذا البناء المجتمعي، وقد تجلى دورها، إذ ذُكرت في القرآن الكريم و السنة النبوية، و طرح المهتمون و الأدباء، والفلاسفة العديد من الكتب و المجلدات والمؤلفات القيمة، التي تبرز أهمية دور الأسرة، كما تُحظى كذلك بمكانة عالية في فكر قيادتنا الرشيدة إيماناً منها بعظيم شأنها، وقدرها الكبير، فمن خلال الرياضة تُغرس القيم الفاضلة في نفوس الأبناء، ويتحلى النشء بالانضباط، و يتربون على النظام، فيستقيم السلوك، وكل هذه الفضائل تعزز من تلاحم مجتمعنا، وتسهم في انطلاق الطاقات الإبداعية للشباب في مختلف المجالات خدمةً لإماراتنا الغالية.