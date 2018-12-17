الوداع الأخير

جاءت المكالمة من مكتب سعادة المدير العام، ليخبرني بأن اللحظة التي كنت أترقبها قد حانت، وأن موعد المغادرة ورحلة العطاء، قد شارفت على النهاية، وهم في انتظاري ليتم تتويج سنوات العمل والمثابرة.

نعم لقد كانت رحلة طويلة وممتعة، شارفت على الثلاثين عاماً، إذ ما يميزها، أنني في الأعوام الأخيرة لم تكن المهام الوظيفية المسندة لي كثيرة الأعباء، حيث فرغتني الإدارة العليا، لأكون معلماً وموجهاً للموظفين الصغار المبتدئين، أنقل لهم المعرفة، التي حظيت بها، وأسدي لهم النصح والإرشاد في مجالات العمل، لأشحذ طاقاتهم بالبذل والعطاء، وأحثهم على حسن التعامل، وإجادة العمل، والتأقلم مع كل الظروف والمتغيرات، لقد كانت تجربةً غنيةً، اكتسبت فيها الكثير من المعارف، وحق لي أن أنقلها للأجيال القادمة.

حينما دخلت قاعة التكريم، شاهدت صورة كبيرة لي تتوسط شاشة العرض، مع مقتطفات تبرز أهم الإنجازات والجوائز، التي حصلت عليها، وجدت الكل في انتظاري، المدير العام، وكبار المسؤولين، وحشد من الموظفين، ورعيل ممن عشت وعملت معهم، تتلقفني ابتساماتهم الدائمة المعهودة، وترمقني عيونهم بالدعوات، والتوفيق في المرحلة القادمة.

وبدأ التكريم، بكلمة المدير العام، حيث أثنى على جهودي وخدماتي، ثم تلاه عرض فيلم قصير تضمن مشاهد وصوراً عن مسيرتي وتاريخي مع مجموعات عمل الفرق، التي شاركت فيها مع زملائي بذكريات خالدة، ومواقف جميلة، أرست في داخلي حب الجميع، وحب المؤسسة منذ بدأت العمل فيها صغيراً يافعاً، وحتى توقف قطار العطاء.

هكذا يقوم دور المؤسسات الحقيقي، حينما نرسخ مفهوم الأمان الوظيفي، بديمومة ولاء الموظف، ونعتبره جزءاً من المؤسسة لا ينتهي عمله، ولا ينقطع بانتهاء خدمته، من خلال تعزيز مبدأ السلامة المهنية، ومفاهيم السعادة والإيجابية.

ثم سمعت المتصل على الطرف الآخر، سيدي أَما زلت على الهاتف؟ نعم نعم، لكنني سرحت بمخيلتي في فضاء الأمنيات وأحلام اليقظة، التي وددت أن تتحقق، ثم أردف هل ستكون حاضراً اليوم؟ فقد صدر قرار تقاعدك، ونهاية خدمتك، نعم سأكون حاضراً، ولكن في المجتمع أبذل في خدمته ، و أُلبي نداء الكل أَنَّا دعاني.