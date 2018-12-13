رئاسة آسيا

وعلى النقيض تماماً، بث الإعلان الرعب، والخوف في الصفوف الهشة، التي عاثت فساداً وخراباً في الكيان الآسيوي، وهو ما دفع الإعلام الموالي لها، بوصف قرار ممثلنا، بأنّه غير بريء، وموجه لهدف ملف معين، وأنه خلط بين السياسة والرياضية، وهم يحاولون إنقاذ الكرة الآسيوية من هذا الخلط.

يا لَهُ من حقدٍ دفين، تم إخفاؤه لسنين طويلة، وظهر إلى العلن، وعلى الملأ بكل وقاحة، بعد أن كشفت أيام الحزم والعزم النوايا البغيضة.

ولا شك أن الرميثي يمتلك كاريزما القائد الرياضي المحنك صاحب الاطلاع الواسع، والمتجدد، والمواكب لتطورات الزمن، والأحداث، ويمتلك من الفكر الكثير، إذ يدرك خبايا الأمور والقضايا الرياضية، كما يُحظى بشعبية واسعة، وثقة واحترام كبيرين في الشارع الرياضي المحلي، والخليجي، والآسيوي، كسبهما عبر قيادته، وتواجده في العديد من المناصب، واللجان والمساهمة في تحقيق الأهداف، والتطلعات، التي يتمناها الوسط الرياضي.

ويعلم المتابعون للانتخابات السابقة، بأنها لعبة التربيطات، والتحالفات، والتنسيق المُسبق، وتوحيد الأهداف، والمصالح المشتركة، وأن المجلس الأولمبي الآسيوي، بقيادة الشيخ أحمد الفهد، لعب دوراً كبيراً في تحديد هوية الرئيس في السنوات الماضية، إذ تم توجيه أصوات اتحادات شرق القارة الفقيرة والخاضعة لسيطرة المجلس.

ولكن العديد من المتغيرات، التي حدثت في الآونة الأخيرة، كفتح التحقيقات في العديد من الملفات على المستوى العالمي، بالإضافة إلى ظهور شخصية معالي المستشار تركي آل الشيخ كقوة إدارية فعّالة على سطح القارة الآسيوية، ستعمل على الحد من هذه التدخلات، والتي طالب بها مرشحنا السابق يوسف السركال بكل صراحة، وجرأة عام 2013،

ونتمنى الاستفادة من تجربته، والأخطاء التي وقعت فيها حملته الانتخابية، وتفاديها والبدء بتكوين فرق العمل المختلفة من الآن، للتحضير لكل النقاط، والمفاجآت المتوقعة، والتي تضمن نجاح بو خالد.

والأجمل من ذلك هو التنسيق مع الشقيقة الكبرى، بعد انسحاب رئيس اتحاد كرة القدم السعودي، عادل عزت، الذي كان متوقعاً ترشحه للمنصب، ولا شك أن هذا التوافق سيكون سلاحاً قوياً في الانتخابات القادمة، والتي من المتوقع أن تشهد " معارك اللوبيات "

نثق جميعاً بقدرة الرميثي في التعامل معها، وبالإمكانيات والعلاقات الشخصية القوية، التي يمتلكها، وأنّه " قدها وقدود"، وأنّه على قدر التحدي، بإحداث نقلة نوعية في البطولات، وعمل اللجان التنظيمية، والقانونية، والتسويقية والفنية، والإعلامية، وكذلك عمل المكتب التنفيذي التابع للاتحاد الآسيوي.

نقطة أول السطر:

نجاح تنظيم بطولة كأس آسيا بكل جوانبها الفنية، والتنظيمية والجماهيرية، مهمة ليست سهلة، ولكن ثقافة النجاح والتميز، أصبحت علامةً بارزةً في صفات " عيال زايد".