الزعيم وإقرار العالمية

الظهور على المسرح العالمي، والذي يُدشن بلقاء ويلنغتون النيوزلندي الأربعاء القادم، يترقبه أبناء العين بكل شغف وحرص، بعد إغلاق الصفحة المحلية بكل جوانبها، والاستعداد لإظهار الإمكانيات الفنية العالية، التي يمتلكها الفريق على أرض الملعب، من خلال رسم لوحة من الإبداع والإبحار والتلاحم في المدرجات، وتمثيل الوطن بالصورة المشرفة.

حيث عودنا الزعيم منذ سنوات طويلة على حسن تمثيل البلاد من خلال مشاركته الخارجية العديدة، ولأنها ملحمة جديدة في التكاتف بين البيت الواحد، تفاعل الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان بمشاركاته لتعزيز الثقة عند اللاعبين و جماهير الفريق.

وإيماناً بأهمية دور المشجع قام القطب العيناوي الكبير و رئيس شركة نادي العين للاستثمار محمد بن ثعلوب الدرعي بشراء تذاكر بقيمة 100 ألف درهم وقدمها للجماهير، و على خطاه وبنفس المبلغ سارت الشركة الوطنية الرائدة " القدرة القابضة "، ونتوقع المزيد من الدعم و المساندة في الساعات المقبلة من كل أطياف الأمة العيناوية.

اللجنة المنظمة للبطولة من جهتها أصبحت جاهزة وعلى أهبة الاستعداد لاستقبال الضيوف، وتنظيم نسخة تُثير الدهشة والإعجاب بفضل القدرات والإمكانيات الهائلة، التي تمتلكها الدولة، والتي تساعد على تقوية حظوظنا في استضافة نسخة جديدة خلال الأعوام القادمة من بطولة العالم للأندية، والتي من المتوقع أن يجري الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بعض التغييرات لتعزيز مكانتها، وإضفاء مزيد من الإثارة والمتعة الكروية عليها.

العين يخوض مهمة رسمية، ووطنية، وهي بروفة حقيقية للحالة، والشكل اللذان ستخرج فيهما البطولة الآسيوية، التي تأتي بعد أيام معدودة من كأس العالم للأندية، لذلك وجب من جميع المعنيين بشؤون الرياضة والجماهير الاستفادة من هذه التجربة الحية، ومعالجة الأخطاء، والثغرات، والصعوبات استعداداً للمهمة الجديدة.