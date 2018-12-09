راجع رصيدك

قد يكون ذلك خجلاً، أو حياءً، وقد لا يدركون بأنهم يمتلكونها، أولا يتعرفون عليها، ولا شك أن هذه من أسرار الطبيعة البشرية، فعدم إفصاح الإنسان عن سلبياته، وللجوانب المظلمة من حياته أمام الآخرين، أو التغاضي عنها وتجاوزها، عذرنا في ذلك أنّها ليست من العيوب والنواقص.

هكذا هو حالنا جميعاً، أثناء انشغالنا مع أحداث الحياة وتقلباتها، غالباً ما ينصب اهتماماتنا على الجوانب المضيئة لحياتنا، والتفاعلات الباهرة التي نلفت بها الآخرين من الجوانب الإنسانية، والسلوكيات الاجتماعية، والعلاقات المتميزة، مع الأقارب والأصدقاء وفي محيط العمل، التي تبرزنا وتظهر وجهنا وشعاعنا المشرق، ونتغاضى عن التركيز ونشيح بوجهنا عما دون ذلك، ونهمل الإخفاقات، أو الخلل وخيبات الأمل، والمشاكل العائلية، التي قد تتراءى لنا ونصادفها.

كتب عمر بن الخطاب، رضي الله عنه إلى بعض عماله " حاسب نفسك في الرخاء، قبل حساب الشدة، فإنّ من حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدّة، عاد أمره إلى الرضا والغبطة، ومن ألهته حياته، وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الندامة والخسارة "

الحياة هبة مميزه، ومتغيرة ومتجددة دائماً، ولكننا في حاجة ماسة إلى إدراك النصف الآخر من القمر، حتى نحسن من أدائنا في التعاملات للوقوف ومراجعة النفس، والالتفات لتصحيح العلل والعيوب، وحتى نستثمر الميزات الإيجابية، للانطلاق من جديد.

مع تقلبات الحياة، يتطور السلوك ويتغير، ونحن نسعى لتحسينه، ويعد السلوك المؤشر و العامل المباشر، الذي يؤثر بشكل كبير في النجاح والفشل، وإظهار شخصيتنا للناس، وتبرز معه طرقنا وأسلوبنا، في التعامل معهم.

وفي بعض الأحيان، يكون سلوكنا غير حسن، وغير ملائم أو سلبياً، لذا نحتاج لوقفة مع النفس ومراجعتها، بين الفينة والأخرى، نسعى من خلالها لتحسين السلوك، وتعديل نقاط الضعف فينا.