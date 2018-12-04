الإمارات أجمل الروايات

حالة تناغم فريدة في الارتباط الوجداني بين الطرفين، كل طرف قلبه وفكره على الآخر، يبذل قصارى جهده من أجل أن يُرضي الآخر، حيّر الطرفان المراقبين والكتاب في وصف وسرد ملامح العلاقة، فلا عجب من ذلك، فكل واحد منهم ارتوى من نهر عذب نقي، جرى فيه فكر وإخلاص الوالد زايد "طيب الله ثراه".

في الثاني من ديسمبر، بدأت فصول أجمل الروايات، لأروع قصة عرفها التاريخ المعاصر، خطها حكيم العرب بفكره السابق لزمانه، عنوانها دولة الاتحاد، وبين ثناياها حكايات وقصص البناء، والنهضة الشاملة لدولة حديثة، تسابق الزمن والركب للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة، لا يوجد في قاموسها المستحيل، طموحها فاق عنان السماء، وأساس نهضتها ومصدر قوتها بناء الإنسان.

نعم هي دولة صغيرة في المساحة، لكنها كبيرة، وعظيمة في إنجازاتها العصرية المبتكرة، التي يصعب على المرء حصرها، حيّرت العالم بنموها، ومبادراتها، والتزاماتها الدولية، وكسبت ثقة الشعوب قبل الحكومات، فأصبحت الأرض التي يحلم بها القاصي والداني، كل ذلك ولم يتجاوز عمرها الـ 47 ربيعاً، ولكن بفضل الله ثم طرفي أركانها، القيادة والشعب، أصبحت منارة العالم.

على المستوى الرياضي ، قدمت الدولة العديد من الخدمات اللوجستية المميزة لأبنائها، حتى يتمكنوا من ممارسة الرياضة بكل أنواعها و فنونها، و جلبت الخبراء و المدربين الأكفاء لصقل مواهبهم، واستضافت الفرق العالمية والنخب من الرياضيين العالميين للاستفادة من تجاربهم، و وفرت الاحتكاك مع الرواد في كل لعبة، وساهمت بتطوير و إحياء الرياضات المختلفة على مستوى العالم، وأصبح أبناؤها يُشار إليهم بالبنان سواء ضمن الكوادر الإدارية، أو الفنية، إذ أصبحت تلجأ إليهم الاتحادات الدولية، وتثق بخبراتهم، هكذا هي رياضتنا من تطور إلى تطور في ظل دولة الاتحاد.

كل عام وأنت بعزٍ وشموخٍ وتقدم وازدهار يا إماراتي، يا وطن السلام.