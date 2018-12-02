حدثتني إحدى الأخوات، حيث قالت في يوم الشهيد صادف أن تقمصت دور أم لأبناء الشهيد، إذ أن جارتنا زوجة الشهيد كانت يومها تعاني من وعكة صحية، فقمت بدورها، وأخذت أبناءها إلى المدرسة، وكان حديثها لي ينزف وجعاً.

قالت الأخت "صعبة والله" ... كانت مهمتي توصيل الأبناء اللذين تراوحت أعمارهم بين 12عاماً وما دون ذلك، وطبعاً تم استقبال أبناء الشهداء استقبالاً خاصاً اتسم بالحفاوة، فألقى أحدهم قصيدة رثاء عن والده الشهيد، حيث كلماتها المعبرة صدحت في أركان المكان، وهزت مشاعر الحاضرين، تقول صعبة والله...بينما الآخر سرد بفخر مآثر والده صعبة والله ... في حين أعلن أحد أبناء الشهداء بأنه يريد الالتحاق بالقوات المسلحة، ليكون شهيداً مثل أبيه.

وامتدت الأيادي، وما أكثرها لتمسح على رؤوسهم، بمشاعر امتزجت بين المواساة والتشجيع لهؤلاء الأيتام، تقول بقدر ما كنت فخورة بهذا الواجب بقدر ما وجدته صعباً.

قد نكتب ونروي مواقف، لكن أسر الشهداء دورهم يمتد للمدى البعيد، لأن الفقدان أمر جلل بالذات على الوالدين.

ما أعظمك يا شعب الإمارات!، أم لم تنشف دموعها وتقول أبنائي كلهم فدوى للوطن، وذاك فقد ذراعه يريد العودة لأرض المعركة مع زملائه.

جميل تكاتفنا وتواصلنا المستمر للأسر العظيمة تلك، وأقول أيها العلم:

رف يا علم وعلِّم الدنيا غلاهم ...

أجسادهم راحت، وأرواحنا فدوى لقاهم ...

رف يا علم بلغ العادي نداهم ...

الله، ثم الوطن، ثم رئيس الدولة رجاهم...

كلنا فدوى لترابك يا وطن، رحم الله شهداءنا، هم ليسوا ذكرى هم أساس الأمس، واليوم، وبكرة.