مكالمة للوطن

وضمن ذلك تأتي المكالمة الشخصية، من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، ليفاجىء الإماراتيين، في الإمارات وخارجها، بتهنئتهم باليوم الوطني الـ 47، ويسبغ الفرحة على الجميع، بمكالمة تركت أثراً كبيراً، في نفوس من تلقاها، وحظي بها، صغاراً وكباراً.

مكالمة هاتفية، لم تدم أكثر من 27 ثانية، لكنها أفرحت جميع من في الإمارات، وخلقت البهجة في النفوس، ونشرت السعادة والسرور، ووهبت لحظات من اليقين، بأنهم شعب يملك قيادة، تسعى لإسعادهم، بشتى ومختلف الطرق، وبأدق التفاصيل الصغيرة، وبلحظات ملهمة، وأمور بسيطة قد تكون عادية، لا يلتفت إليها أحد، نؤديها من حولنا، لكنها قد تصنع علامة فارقة، وتصبح تاريخية، في وقت باتت معاني التلاحم تشمل الكل، والحب والولاء، تزداد خيوطه ترابطاً، وتتوثق عراه الوثقى تلاحماً، يوماً بعد يوم .

ويؤكد المفكر الأميركي جونز آدمز بالقول: "إذا كانت أفعالك، تلهم الآخرين، ليحلموا أكثر ويتعلموا أكثر، ويفعلوا أكثر ويصبحوا أكبر، إذاً فأنت قائد"، وبوجود هكذا قائد عالمي متفرد، وصاحب مدرسة مختلفة في القيادة، ممن لديهم الكاريزما الجذابة، وبوجود هكذا مبادرين، ممن يمتلكون البصمات الساحرة، لتأتي بالأفكار الاستثنائية الخلاقة، وبما لم يخطر على البال، تصنع الفارق في المجتمعات، وتساهم في صناعة العقلية الإبداعية، وتنثر الحالة والروح الإيجابية، وتدفع المجتمع والأفراد، للمساهمة والمبادرة، في الحث لحمل شعلة المسؤولية، وخدمة المجتمع أينما كان، وترسم له طريق التشويق، وتغرس وتبث فيه الحماسة .

لم تكن تلك الكلمات، التي حرص سموه، على إرسالها وإرسائها، إلا رغبات ودعوات استثنائية، بالحرص على مواصلة المسيرة، للعمل من أجل الوطن والمواطن، وأن يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها، وهي مواقف وصور عديدة، بتنا نعتادها ونألفها، تسجل حضوراً رائعاً باستمرار، وترسخ مفهوماً، بأن "البيت متوحد"، والجميع يعمل من أجل رفعته، وهي امتداد لمدرسة القيم والمبادئ، التى أرساها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.