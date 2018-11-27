مكارم سلطان القلوب

حيث وضح سموه رغم مسؤولياته العديدة، إلا أنّه حريص على متابعة المباريات، وأنّ حب الأندية يسكنه كلها دون استثناء، في حديث القلب للقلب تزامناً مع افتتاح المنشآت الرياضية الحديثة في المنطقة الوسطى، حيث عرّج على العديد من المظاهر والقضايا السلبية، التي انتشرت بملاعبنا في الآونة الأخيرة.

طالب سموه من اللاعبين الالتزام بالأخلاق الرياضية، والتحلي بروح التنافس الشريف، والاحترام المتبادل، وهو الهدف الأسمى من ممارسة الرياضة، ونبذ التعصب الأعمى والبعد عن الخشونة والتهور في الإيذاء الجسدي المتعمد أثناء المباريات، كما حث سموه اللاعبين على الاجتهاد في تقديم المتعة الكروية للجماهير.

وناشد المدربين بإخضاع اللاعبين لتدريبات منتظمة، واعتماد طرق مختلفة في التعامل مع الخصوم، المراعية لضرورة المحافظة على صحة جسم الإنسان، إذ عبر سموه بنبرة حزينة عن عدم رضاه لغياب مجموعة من لاعبي منتخبنا الوطني بسبب الإصابات.

وأوصى سموه اللاعبين بضرورة التحلي بالأدب والأخلاق وتقبل قرارات الحكام، وعدم الإساءة لقضاة الملاعب بالاعتراضات غير اللائقة، والابتعاد عن التعليقات غير المجدية بعد المباريات، وإلى ضرورة الاستفادة، وأخذ الدروس والعبر من المنافسات، والمباريات الدولية، وضرب مثلاً بهدف الأرجنتيني دييجو مارادونا الشهير، الذي أحرزه بيده في مرمى المنتخب الإنجليزي في مونديال 1986، والتمعن في ردة فعل الإنجليز بكيفية التعامل مع الموقف، وهم من يعتبرون رواد المستديرة.

مكارم سموه السخية للرياضة الإماراتية تتعدى حدود الوصف، فالمجمعات الحديثة في أندية مليحة والبطائح والمدام ذات الصبغة العالمية، ستتيح الفرصة لسكان هذه المناطق بممارسة مختلف الرياضات، وستعمل على إبراز المواهب في المستقبل القريب، وستخضع أندية الذيد، وكلباء، وخورفكان بخطة تطويرية شاملة في الأيام القادمة.

وبحثاً عن راحة أبنائه ولأهمية الجوانب الصحية، فقد أمر سموه بتجهيز 6 عيادات طبية متخصصة بكامل معداتها الحديثة والمتطورة في الأندية الرياضية، وتزويد شبكة المواصلات فيها بـ 22 حافلة حديثة.

هكذا هم ولاة الأمر في وطننا الغالي، سعادة الإنسان أهم أولوياتهم، ولشريحة الرياضيين مكانة خاصة، لذلك ننتظر من هذا القطاع مواكبة التطلعات بتحقيق الإنجازات التي تسعد القيادة والشعب في جميع المحافل والمشاركات الدولية، والقارية، وأولى هذه البطولات كأس آسيا القادمة، والتي تقام على ملاعبنا.