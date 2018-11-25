لقد بدأ العمل فيها فعلياً متحدثاً صديقي، كيف أنه غير فلسفته وطريقته، وأعاد رسم خطته وأهدافه من جديد، عن بداياته الأولى كخريج، في تطبيق دراسة الهندسة الكيميائية، وأخلص لذلك سنوات، ذهباً للعمل الحكومي، أسبوعياً إلى العاصمة أبوظبي، لكنّه قدم استقالته، ليتجه للعمل الخاص، ويكونّ شركته الخاصة، ويغدو من أنجح العقاريين المطورين.

في كثير من الأوقات، نحتاج إلى التغيير والتبديل، التغيير في القناعات والاتجاهات، وفي الوظيفة والأصدقاء، إذا تعثرت الأمور، ولم تجرِ في مسارها الصحيح، على النحو الذي كنّا نطمح إليه، علينا تغيير الاتجاه الذي نسلكه، والمسار الذي انطلقنا منه.

قد لا يتماشى هذا الطريق مع متطلباتك ورغباتك، عليك التغيير حتى تحقق وتشبع شغفك، صحيح أنّ الطرق جميعها قد توصلك إلى وجهتك، لكن هناك دروباً تحس بالمتعة المرجوة عند ممارستها، في حين غيرها ممل، ليس فيها ما يلفت انتباهك، فابحث عما يلائمك، ولو أَتعبك وأَنهكك الطريق.

ها هو صديقي قد غير طريقه، ووجد متعته في العمل المختلف، فاختار الطريق الشاق، لكنه فاز في السباق، يقول وليام جيمس الفيلسوف، وعالم النفس الأمريكي " يمكن للإنسان أن يغير حياته، إذا استطاع أن يغير اتجاهاته العقلية ".

فالتغيير ليس بالأمر اليسير، بل يحتوي على المخاطر، وليس بقدرة كل شخص تقبل التغيير والتبديل، ويحتاج إلى الوقود الإضافي، الذي سيدفعنا إلى الأمام، ولكن علينا أن نقف، لنسأل أنفسنا بإلحاح، هل نحن على الطريق الملائم والمناسب، لنحقق أهدافنا التي ننشدها؟

خلاصة القول، إنك تحتاج إلى تغيير طريقك، إذا رأيته قد تعارض مع توجهاتك، أو وجدته قد كبل قدراتك، وأخمد شغفك وطاقاتك، فأعظم النتائج التي نحصل عليها في حياتنا، تأتي نتيجة العناء والشقاء، لكنها تهون إن كان في أمر تتوق له، وتتطلع لتحقيقه.

ويظل الأسوأ في الأمر أن نرتاد طريقاً ممهدة، لا نقودها نحن بل تقودنا هي.