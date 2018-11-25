اسمع يا صديقي

حيث كانت تلعب بجوارنا، فاستدعاها صديقي لتعيد أمامه القصيدة، وبعد أن انتهت قال الأجنبي لديّ أسئلة لم ألقَ لها جواباً عندكم هنا بالإمارات.

ما سر حبكم للوطن بهذا الشكل الكبير؟

وما سر حبكم لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وخاصة الجيل الذي لم يره؟

قلت له هذه حكاية بدأت في القرن الماضي، أول السبعين كنا قبائل متبعثرة، متناثرة بين الصحاري والجبال، وكان الفقر عنواناً لنا في تلك الحقبة، وكان مصدر رزقنا الصيد، والزراعة، والسفر للدول المجاورة طلباً للرزق.

جاء صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأخوه صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم. رحمه الله بفكرة الاتحاد ولمّ شمل هذه المنطقة رغم تنوع تضاريسها وقبائلها، حيث تحدى صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كل ذلك بإصراره وحكمته، وبدأ يجول الإمارات السبع حتى تم ذلك، وأُعلن عن قيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر 1971.

وأنا أسرد أجمل حكاية في حياتي، عم الهدوء وسرحت بمخيلتي بعيد ميلادي مكملاً يا صديقي، نحن ولدنا، وكنا نرى بابا زايد في كل مكان حتى في كراساتنا التي تصلنا بالمجان إلى المدرسة، كما أن هداياه السنوية كانت تصلنا بحب ومن أجود أنواع قطع الخام، كنا نرى بابا زايد بين ثنايا الكتب، وفي المناهج إذ يقدم لنا دروساً في عشق الوطن، والعطاء، والإخلاص فيما بيننا ومع جيراننا من الدول.

قرأنا عن مواقفه الإنسانية التي تخطت الحدود، كنا يا صديقي ومازال أبناؤنا يُحيون العلم، وننشد السلام الوطني بإحساس حتى تقشعر أجسامنا فداءً للوطن، كنا ومازلنا نساعد الجار، ونتفاعل مع قضاياه لدرجة أنّ جيلنا حفظ النشيد الوطني لدولة الكويت خلال محنتهم، لأننا كنا ننشده قبل نشيدنا في طابور الصباح في تلك الفترة، إذ لا ننكر وقفة الكويت معنا قبل الاتحاد حيث بنت المستشفيات والمدارس.

علّمنا رحمه الله رد الجميل بالوفاء، كنا يا صديقي، وكان كل طلاب المدارس يجتمعون على شاطئ خورفكان بالزي الوطني متوشحين العلم، رافعين إياه بالأيادي ذكوراً وإناثاً والفرحة تشع من قلوبنا، والنغمات الوطنية صداها يحرك نبضاتنا، كبرنا هكذا، وترعرعنا هكذا، والتحقنا بالجامعات بذاك العشق وكل ذلك بالمجان، وعملنا برواتب مجزية، حتى زواجنا شاركنا إيّاه بتغطية تكاليفه، وكذلك مساكننا وصحتنا، طبعاً كل ذلك بمساعدة إخوانه حكام الإمارات السبع.

وها نحن بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"نتوارث عشق الوطن جيلاً بعد جيل، بأسس راسية للأبد، وعمَّ الصمت، وإذ بي أسمع صاحبنا الأجنبي يُتمتم بلهجة مكسرة، عاش الوطن، عاش الوطن، ويرفرف بعلمنا الذي تركته ابنتي الصغيرة وذهبت للنوم، حقاً كم أنا فخور بأنني من دولة امتلكت الدنيا بإنسانيتها.