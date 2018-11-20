دوري الطيبين

حيث انطلقت منافسات الدوري يوم الجمعة الماضي، بمشاركة 10 أندية، قاومت كل الظروف والصعوبات، ولم ترضخ لعسر الزمان، وأبت إلاّ أن تكون حاضرة بفضل أبنائها المخلصين، الذين تمسكوا بالأمل والهدف الأسمى من المشاركة، ورد الدين للشعار والمكان الذي ترعرعوا فيه منذ الصغر، حيث دفعهم لتحمل المسؤولية والتسلح بالتفاؤل والإخلاص في العمل، وأنهم قادرون على الصمود والمثابرة وتحمل المشقة من أجل هذا البيت الكبير الذي لطالما كان هو منبع ذكرياتهم الجميلة، فلهم منا أجمل التحية.

أكبر الغائبين هذا العام هي أندية رأس الخيمة والرمس والجزيرة الحمراء، صاحبة الإرث التاريخي الكبير في رياضة الإمارات، وأخص بالذكر نادي رأس الخيمة، الذي كان في حقبة من الزمان بقيادة الوالد الشيخ محمد بن صقر القاسمي، لا يقل في الحضور عن ركب الأندية الكبيرة بالدولة، من حيث التعاقدات الكبيرة والمميزة صاحبة الصيت العالي في الكرة العالمية، وتقديم جيل من النجوم في كافة المراحل المختلفة للمنتخبات الوطنية، واستكشاف المواهب الحقيقية وإبرازها لخدمة الكرة الإماراتية.

لكن كل هذا التاريخ العتيق الجميل، لم يكن كافياً وحافزاً للقائمين على شؤون النادي حالياً للتواجد والمشاركة والمحافظة على هذا الموروث، ولم تُستغل عناصر المكانة التاريخية والأقدمية بطرق تسويقية حديثة ومبتكرة لتوفير مزيد من الدعم والرعاية، وإيجاد مصادر أخرى للميزانية، هذا على عكس ما يحصل في أماكن أخرى من العالم.

فالأندية صاحبة التاريخ لا يمكن أن تحتضر، وتختفي بسبب نقص المادة، فقوة تواجدها وحاضرها ومستقبلها تستميت من قوة عنصر تاريخها الذي يفتقده الكثيرون، عدا ذلك يعتبر فشلاً إدارياً لا يغتفر.

المنافسة في دوري الهواة هذا العام لن تكون سهلة، والطريق لن يكون مفروشاً بالورود لأندية حتا، والحمرية الأكثر حظاً بواقع النتائج في الموسم الماضي، بوجود فرق يحذوها الطموح والرغبة في التواجد بدوري الخليج العربي، حيث تمتلك المقومات الحقيقية مثل دبا الحصن وخورفكان، وستلعب فرق أخرى دور الحصان الأسود بالبطولة على أمل سقوط فرسان الرهان مثل العروبة في خورفكان، و مصفوت بقيادة المحنك وليد عبيد.

التغطية الإعلامية ستكون حاضرة لدوري الدرجة الأولى عبر قنواتنا الرياضية والصحف، ومواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الأمر يخدم الدوري على صعيد ظهور اللاعبين بالمستويات الفنية المميزة، والحضور الجماهيري، فالإعلام الرياضي على دراية ووعي كامل بأهمية المسابقة ودور الأندية في خدمة الوطن، ومن خلال هذه الزاوية سنسلط الضوء على أحداث البطولة في القادم من الأيام بإذن الله.