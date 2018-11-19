أوجد لنفسك زاوية

لا تتوقف عند لحظة سقوطك، أو تأخرك، بل انهض من عثراتك، ولا تنتظر إلى من يأتيك لينقذك، على قارعة الطريق ليمد يده إليك، أولئك الذين يساعدونك دوماً، ويمدون أياديهم إليك، ليساندوك ويساعدونك، فقد يخيب ظنك ورجاؤك، في مَنْ وضعت ثقتك بهم، واستندت على أكتافهم، كي يضموك إلى صدورهم، ويغدقوا عليك بالمديح والثناء، ليرفعوا من عزيمتك، ويخففوا من مصابك، فقد لا تجدهم كل مرة، يقول الفيلسوف والكاتب المصري أنيس منصور " عندما خاب ظني في الآخرين، عرفت أن حب الذات ليس أنانية ".

الحياة مستمرة بوتيرتها، ماضية في مسيرتها، سواء فرحت أو ضحكت، ندمت أم بكيت، فلن تتوقف أحداثها، ولن ترجع عقاربها إلى الوراء، فلا تحمل نفسك هموماً، لن تستفيد منها، ولا تعاقب نفسك، إن أخطأت وتخاذلت، وتاهت بوصلة اتجاهاتك، وزادت فاتورة خسارتك، لكن أوقد لنفسك شمعه، تنير طريق بصيرتك، وأعد لملمة أجزاء جسدك، التي تبعثرت وتكسرت، حتى تتمكن من المضي، فقد تأتي أمامك لحظة غير متوقعة، تحفزك وتعيد روحك إلى الجادة، وقد يكون منظر غروب الشمس منْ يلهمك معه لإعادة تجميع أوراقك، والتقاط أنفاسك.

أوجدّ لنفسك زاوية، تركن إليها وتسكن معها روحك، وأرضاً خصبةً وموطن قدم تقف عليه من جديد، كلّما تبعثرت ظروفك، واختلت أحوالك وتعسرت، تستطيع من خلالها، أن تعيد صياغة بناء روحك، وتجميع، وانتشال شتات أشلائك، أنت لا سواك، منْ عليه جبر كسورك وتضميد جراحك، ولملمة شعث أنفاسك، وأنت وحدك من عليه عمل التوازن المطلوب بين روحك وجسدك، وبعث الطاقة الإيجابية من جديد.

جد لك الطريقة المحفزة والمجددة للدخول من جديد في عوالم الحياة المتنامية، يقول الحكيم كنفوشيوش " أعظم مجد لنا ليس في عدم السقوط أبداً، إنما في النهوض كل مرة نسقط فيها ".