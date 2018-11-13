لقد حبستني يا صديقي "معرض الشارقة الدولي للكتاب"

بعيداً عن الإحصائيات التي يعرفها القاصي قبل الداني عن المعرض، ومكانته العالمية، توجد العديد من القراءات غير المنظورة لهذا الحفل المعرفي الكبير، الدولي وليس العربي، أو الإماراتي فقط، فهنا في الشارقة، يستيقظ التاريخ من سباته الطويل، ويعود لأحفاده الذين عملوا طويلاً لعودة العلم والمعرفة والاحتفاء الخرافي بالكتاب، هنا تصيب التخمة الناس من ملايين العناوين التي يجدونها أمامهم، ولكن أيُّ تخمةٍ تلك التي تصيب عشاق الكتاب؟ هنا لا تخمة ولا اكتفاء، فنهمُ المعرفة هو الذي ينالُ من الجميع صغاراً قبل الكبار، اطلاعاً ومعرفةً، وقراءةً لا تنتهي.

إن أبرز ما جعل معرض الشارقة للكتاب يمتشقُ فعلهُ المؤثر هذا، ويحيلُ سماء الشارقة إلى شمسٍ وضاءة، يجتمع العالم عندها، هو انتقالُ فكرة معرض الكتاب من النخبة المثقفة إلى جميع الناس، فالمعرض هنا قبلةٌ للأسر بكاملها، ويا لهُ من حراكٍ، ذلك الذي وفر للشارقة جمع الأسرة صغيرها وكبيرها على مائدة الكتاب، يتداولون حوله، فيعرف الصغار ما يفضله الوالدين، وكذلك الأصدقاء، وزملاء العمل، وغيرها من العلاقات الاجتماعية والعملية، التي تنقطعُ لعشرة أيامٍ، تتحدث عن الكتاب فتتبادل الاكتشافات في الكتب، فالمعرض ضخمٌ فلا يستطيع أحدٌ أن يكمله في هذه العشرة القليلة مقارنة بما يضمه من نفائس ودُرر.

هذه الاجتماعات غير الرسمية وسط الكتب، تمثل أكبر دليلٍ على نجاح معرض الشارقة الدولي للكتاب في مهمته ورسالته، إذ يصارعُ واقعاً أصبح مشتتاً بين الكثير من الاهتمامات التي تشغل بال الأسرة فرداً فرداً، هذا الجو المثالي الذي فرضه المعرض، ينزل برداً وسلاماً على جيد الشارقة، وهي تُقدم هديتها بكل حب، عاماً بعد آخر، فلا نقصت الهدية، ولا تناقص القادمون، بل على العكس، زادت، وزادوا.

ثمة مشعلٌ آخر يحمله هذا الملتقى العالمي الكبير، ذاك التقدير الكبير الذي يكنّه المعرض للكتاب والمؤلفين والحضور على حدٍ سواء، وكذا التقدير المعنوي والمادي أيضاً الذي غاب عن مشهد المؤلفين ردحاً من الزمان، ولكن وقفت الشارقة، لتعيّد ذلك التقدير لكل من يكتب، ويقرأ معاً، فهما حاملا المستقبل الذي تنشده الأمة، وهما جناحا بريق المعرفة، الذي تُقاس به حضارة المجتمعات فيضيئها، وهو المسعى النبيل الذي تسعى إليه مثل هذه المعارض.

لعل المتابعُ لمسيرة معرض الشارقة الدولي للكتاب، يلحظُ ذلك الاتجاه الواضح للانتقال بفكرة معارض الكتب إلى فضاءات أوسع، فضاءاتٍ تستوعب بأن يكون الجمعُ فرحةً، والالتقاء حباً للكتاب، وزهواً منتشراً ومعدياً بين جموع المؤلفين والناشرين، يلاحقون فيه الأيام والشهور ليكونوا ضيوفاً في الشارقة، يوقّعون، ويقتنون، ويلتقون ببعضهم البعض في لقاءاتٍ ستترك آثارها الجميلة بلا شك، إبداعاً، وتجارب، وخلاصات لمنْ يُمسكون بمقود المعرفة والثقافة في شتى المجالات، ومن قبلهم القارئ الذي ينتظر كل جديد.

بقي أن نقول إن الهدوء الذي يحمله زائر معرض الشارقة الدولي للكتاب مع مجموعة الكتب التي اقتناها، يظلّ يحبسه كل يوم كلقاء صديقٍ عزيزٍ، عاد بعد غيبةٍ طويلةٍ، لقراءة ما غنِمه خلال الزيارة في ذلك اليوم، فيكون التأجيلُ لأغلب الأنشطة الأخرى هو الفعلُ الجمعي لتوفير الوقت لمتابعة كافة أنشطة المعرض، ويكون عنواننا الدائم في هذه الأيام، لقد حبستني يا صديقي، يا معرض الشارقة الدولي للكتاب.