الاستثمار في النشء

هذه البرامج التي قدمت لاعبين ذوي جودة عالية، وفرق، ومنتخبات حققت نتائج رائعة، نتذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، منتخب الأمل لكرة اليد، الذي حقق البطولة الآسيوية للشباب عام 1996 بدبي، ومنتخب كرة القدم، هو أيضاً، حقق البطولة الآسيوية للشباب بالدمام عام 2008.

فالمتتبع للمنتخبين يدرك تماماً، الطرق العلمية ذات البعُد الزمني الطويل، التي اتبعت في تدرج اللاعبين بين الفئات السنية، والتجارب العديدة التي خاضتها قبل الوصول إلى المحك والهدف الرئيسي والظفر به.

في خضم الأحداث الرياضية العديدة الراهنة، مر علينا إعلانين دون أن نلتفت أو نسلط الضوء عليهما، الأول كان إطلاق نادي البطائح مبادرة بعنوان " استثمر في أبنائك " والتي تهدف إلى التواصل مع أهالي المنطقة لجذب أكبر عدد من الأبناء لممارسة هوايتهم المفضلة تحت أيدي مشرفين مختصين قادرين على صقل المواهب في إطار خطة استراتيجية يعمل عليها النادي.

أما الإعلان الآخر كان من نادي خورفكان، حيث أعلن رئيس مجلس إدارته عبد العزيز النعيمي تخصيص راتب شهري لكل لاعب يتم استدعاؤه للمنتخبات الوطنية تحفيزاً وتشجيعاً وتطويراً لقدرات اللاعبين، ورفع مستوياتهم الفنية، ولياقتهم البدنية، وبالطبع فإن الاستفادة من القرار تعود بالإيجاب على اللاعب والكرة الإماراتية، نموذجان لقرارات رائعة، تعمل على أكثر الفئات أهمية في عالم الرياضة.

النتائج الأخيرة للمنتخبات الوطنية في الفئات السنية، على مستوى جميع الألعاب تقريباً، تؤكد شح، وقلة المواهب الواعدة، وضعف العمل الأكاديمي في الأندية، مما يدعونا إلى التأمل في مستقبل رياضتنا الغامض، لذلك نحن نستبشر خيراً وندعم كل الأفكار والخطط المطروحة، والطموحة، التي تعمل على تطوير هذه الفئة الهامة، نتلمس من خلالها ضوء الأمل والتفاؤل عسى أن يغير الله واقعنا من حالٍ إلى حال.