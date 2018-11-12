وندرك أيضاً، أن ما أراده سموه يتحقق أمام أعين العالم أجمع، وأن نظريته التي حددت العلاقة بين الثقافة والمجتمع والتنمية، تترسخ ملامحها بين أجنحة الكتب وفي حدائق الأفكار والكلمات المبدعة.

فهذا ما أراده سلطان.. أن نشاهد مئات الآلاف من الناس كل يوم من أعمار متفاوتة، وبلدان عديدة، وخلفيات مختلفة، يجولون في أجنحة المعرض، يسألون عن عناوين كتب وأسماء مؤلفين ومواضيع جديدة، وأخرى ظننا أن أحداً لم يعد يسأل عنها، كتب أسست للثقافة العالمية ومدارسها وأيديولوجياتها كما نعرفها اليوم.

أراد سموه... أن نرى الناس يصطفون طوابير لتكريم كُتّابهم بالحصول على تواقيعهم، أو لحضور ندوة، أو جلسة ثقافية، أو أمسية شعرية، أو يغادرون بعربات محملة بالكتب...ليبرهن لنا أن موقفه في الرهان على الخير المتأصل في النفس البشرية، كان في غاية الدقة، وها هو يتجلى في لهفة الباحثين عن المعرفة والعلوم والحقائق.

أراد سلطان... أن يقول لنا، إن الإنجاز الذي حققه معرض الشارقة الدولي للكتاب، ليكون الثالث من بين عشرات الآلاف من المعارض حول العالم، ويحافظ على هذه المكانة عبر عقود، بل ويعمقها ويمنحها أبعاداً أكبر في كل سنة، ليس سهلاً، ولا يُشترى بالمال أو بالسلطة، إنما جاء تتويجاً للتفاصيل اليومية على مدى عشرات السنين، وتراكماً لجهود ومنجزات كافة الهيئات والمؤسسات، التي تعمل ليل نهار لتكون شارقة الكتاب منارةً عالمية للمعرفة.

هذا ما أراده سلطان لنا، وللأمة وللعالم أجمع، بأن تكون الشارقة مكتبة العالم، وقبلته الثقافية، وحديث المفكرين والمبدعين، لأنها بوصلة حامل هموم التنمية واللغة والتاريخ.. ومحور الباحثين عن المشترك ونبذ الفرقة.

هذا ما أراده سلطان... فشكراً لكل من ساهم في تحقيق هذه الإرادة... شكراً للكُتاب، والناشرين لحضورهم العرس واحتفالهم العظيم، لجهودهم في جلب المعرفة من كافة بقاع الأرض، لتدخل كل بيت في الإمارات والعالم العربي…شكراً لكل من شاركنا من الإعلاميين، والتقنيين والمتطوعين... والشكر الكبير للقراء، الذين يمنحون الكاتب سبباً للكتابة، ويمنحون الثقافة مبرراً للازدهار... شكراً لفريق عمل هيئة الشارقة للكتاب على جهدهم وعطائهم، ومحبتهم بإتقان كافة تفاصيل العمل.. وشكراً لسلطان الثقافة والرؤية والإرادة.