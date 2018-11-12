عادتْ الأمة لتقرأَ

حيث اجتمعت الأقلام بفكر ملهميها، وصناعة محترفيها، فصاغت أروع الحروف، لترسم لوحة الإبداع، وتنقش أعذب الكلمات، وتختتم فصول الهمس من أحاديث الأدباء، وتراقص قصائد الشعراء، وتمازج جواهر الأدب، وروعة الحوارات والندوات، وصخب الطفولة، التي احتضنت الثقافة بين متون الكتاب وأوراقه.

احتفل القائمون على انتهاء معرضهم، ونجاح مهمتهم، وغادر العارضون بعد أن نثروا كتبهم بين ردهات وجنبات قوافل القراء والزائرين، بعد أن رجعوا حاملين معهم بضاعتهم، وحصاد ما قطفوه، لكنّها لم تكن النهاية لحكاية ثقافية متناغمة، فقد بدأت حكايتها منذ أمد في حقل الكتاب وازدهار الثقافة والحضارة بحراك متجانس في المنهج، والتفكير، والإبداع لمسيرة عظيمة.

إنها شعلة نور أشعلها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توقدت وتبلورت بفكره، فأوجدت فضاءات ومساحات متناسقة الاتجاهات من معطيات الثقافة، والتأليف والصناعة، التي راهن عليها، فكسب الرهان لتلك الرؤية البعيدة كالطود الشامخ لنهضة الأمة، حتى عادت لتقرأ.

هذا السباق المحموم، والإقبال الشديد، والتدافع الكبير بين زواره ومرتاديه لاقتناص أيامه المعدودة، لهو أكبر دليل على نجاح المرام، وأن الأمم بإمكاننا تغيير اتجاهاتها، بأن نسهم في تعديل سلوكها، نحو ما نصبو إليه ونريد، إذا بذلنا في ذلك كل الجهود، وأخلصنا النيات، وأنّ الأمة التي قالوا عنها لا تقرأ، قد بدأت تعود إلى الجادة والصواب، عادت تتحصن وتزداد بزاد المعرفة، وتتسلح بالعلم والمعرفة، وتبحث عن المعلومة، في زمن تغيرت فيه المسارات، وتبدلت فيه المنارات، ولا رهان سوى رهان الكتاب، لتحيا به القلوب الغافلة، وتستنير بدفئه العقول الحائرة.

سيعودون غداً باكراً، يتجهزون ويبدعون، فقد باتت الأيام متسارعة، الكل يحمل بضاعته، يستعد المؤلف بكتاباته، والشاعر بقصائده، والمبدع بموهبته، فقد صار لأيام الكتاب في الشارقة ألقٌ وافتخار وإبهار، وأضحت أيامه تاريخاً موسوماً بالإبداع والتألق، وشرفاً كبيراً لكل من أراد أن يُحظى بإطلاق إصداراته، والإعلان عن نفسه، وموهبته.