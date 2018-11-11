المدن تشبه حكامها... كما أَزعمُ

هكذا أرادها قبلةً للعلم والمعرفة عبر الأزمان، حاضنةً للفكر والإبداع، عاصمةً للكتاب، فهو يؤمن بأن تقدم الأمم والدول يُقاس بقدر ما يحمله عقل الشعوب من وعى ورغبة في المعرفة والعلم، ومدى نجاح منظومتها التعليمية في بناء الإنسان وتطويره، وبمدى ارتباط النشء بالمعين الذي لا ينضب ذلك هو الكتاب، لتبقى قصة الحروف التي تنسج اللغة والإدراك مصدر إلهام العقول، ورقي الأجيال...فلا يزال جليس الأنام عنده نبراس الدروب، وأنيس الوحدة في زمن التواصل الشبكي.

إذ ما فتئت مقولة أبو الطيب تنمو وتزدهر، وتزداد نضجاً ورسوخاً، لأن سلطان الزمان تعهدها بالرعاية والعناية، فبذل لها من عصارة فكره وجهده مهراً غالياً، عقوداً من العمر، يجمع حبات عقده بحلم ينشده في شارقة العز، ليتوجها بأكاليل الثقافة، فتغدو نجمة في فضاءات الأدب والعلم، ونبراساً يُهتدى به عاصمةً للكتاب، كما توج رفيقة دربه لمشواره التنموي الكبير بإكليل الشارقة.

ولأن المدن تشبه حكامها...كما أزعم، ويرى البعض، مثل الشاعر راشد شرار في قصيدة شارقة سلطان، يقول

إن قلت أنا سلطان قالوا الشارقة

وإن قلت أنا الشارقة قيل سلطان.

ففي الباسمة يستقبلك التاريخ ليحكي لك عشق بانيها للحضارة العربية الشامخة، فالعمران تطرزه الزخارف الإسلامية في المباني الحكومية، وكذا الجامعات والمراكز العلمية، وشواهد الإرث العتيق تحف بها المتاحف وما أكثرها في الشارقة.

فالحديث عن الشارقة يحيلك حتماً للحديث عن السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فيأخذنا بعيداً ويطول، إذ لا نتحدث عن حاكم سياسي فحسب، بل نتحدث عن أديب، وشاعر، ومثقف كبير، وعاشق للحضارة وللشارقة، التي صنع منها سيمفونية ثقافية بامتياز، وجعلها منارة تجذب إليها كل تواق للفكر، ومعلماً تاريخياً تصبو لها كل الأنظار، وقبلة لعشاق الإبداع.

هذا الفارس والعاشق اتخذ أجمل السبل في سعيه الحثيث وراء الثقافة، وأكثرها بهاء، فبنى مشروعاً متكاملاً مازجاً فيه القديم بالواقع المُؤسس لمستقبل عربي زاهر، رسمه بأنامله مستنداً إلى وعي بالذات، ومحلقاً به في فضاءات العطاء الإنساني، فنشطت الندوات هنا، حيث جمعت المفكرين والمبدعين من الكتّاب، وحفلت المسارح بالأمسيات الأدبية، و الشعرية، واهتمت الروايات و المسرحيات بتهذيب النفوس، و الحث على الأخلاق الفاضلة، واكتظت النوادي التراثية والشعبية لتحتفي بالموروث الجمعي، بإبراز المقتنيات التي تسرد تاريخ المنطقة، وحكايات الأجداد.

بالعلم والفكر توج الشارقة، فألبسها الطراز الإسلامي محافظاً على عباءتها العربية المميزة، طامحاً بأن تكون صوتاً للضاد، جاعلاً منها علامة فارقة.

كيف لا وهو الحالم بأن يعلو لسان الضاد في المحافل، حاملاً لواء العلم والثقافة، عاكساً الإرث الحضاري الزاخر متحدثاً في المنابر، مهيمناً على الألسن الأخرى، وكذا هو المثابر والمجتهد والطامح والقائد لمشروع استئناف الحضارة مع إخوانه حكام الإمارات الأخرى.