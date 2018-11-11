سلطان العبر ...

نعم أحبتي.. هذا هو صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رجل الإنسانية رجل السيرة النقية، بحق كلمة استغرقت عشر دقائق في افتتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب، قدم فيها دروساً عميقةً لتبادل الخبرات حينما رحب أولاً بدولة اليابان، والدرس الكبير حينما أهدى إكليل الشارقة لصاحبة القلب الكبير حرمه سمو الشيخة جواهر القاسمي، التي يشهد لها القاصي والداني بأعمال الخير الممزوجة بحب الأطفال والمرضى والمحتاجين في القرى النائية،و في كل مكان مهما بعُد، وفي أي بقعة من خريطة العالم لابد أن يصل نبض الخير لها.

كلمة في عشر دقائق لا زال وقع صداها يرن في الآذان، يا من عودنا للأسر مهتم ولاستقرارها بالتقدير والعرفان ممتن، ولكل من يسعى للخير وينشره معترف، في عشر دقائق أرجعنا من خلالها لعام 1979 م، حيث انطلق معرض الكتاب لأول مرة، هذه الشجرة التي رواها من علمه إيماناً منه بأن الأمم لا تنهض إلاّ ببناء الإنسان ديناً وعلماً قبل البنيان والعمران، والأجمل أنه لم ينسَ كل من عمل معه، وشكر الجميع قبل إكمال المعرض للأربعين من عمره.

وأختم حروفي بشطر بيت لك يا صاحب السمو يا قرة أعيننا

سنكمل الأربعين ونتخطى يوبيلها

يحفظك رب الكون من كل شر.