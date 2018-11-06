كما اهتمت النوادي بالفن والمسرح، حيث عكفت على تنظيم المحاضرات، والندوات العلمية والأمسيات الشعرية بشكل دوري، ومنظم في صروحها، أما اليوم ومع كل هذا التطور العلمي والتقني، أصبحت أنديتنا واحةً خاويةً من كل أنواع الثقافة، والأدب، والفن والمعرفة، غير عابئة بأهميتها، ودورها في حياة الإنسان والمجتمع.

لكن يطل علينا هذه الأيام، رائد الحركة الإبداعية، والأكاديمية في منطقة الخليج والوطن العربي "معرض الشارقة الدولي للكتاب"، الذي يترقبه الأدباء، والمفكرون والمؤرخون ودور النشر العالمية، بكل لهفة وشغف، لطرح إبداعاتهم في هذا التجمع السنوي.

فالمعرض، والذي يُكمل هذا العام دورته الـ 37، أصبح أيقونة المعارض الدولية، وأحد أهم مصادر العلم والمعرفة، والحقائق التاريخية في العالم، بفضل الدعم الكبير والمستمر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث اختارت اللجنة المشرفة شعار " قصة حروف " لهذه الدورة وتشارك في المعرض أكثر من 1874 دار نشر من 77 دولةً، تعرض 1.6 مليون عنوان، بلا شك أرقام قياسية، لا تتحقق إلاّ في عاصمة الثقافة والنور، واحة الفن الجميل، شارقة القلوب.

على الصعيد الرياضي، اقتصرت المشاركات المحدودة في طرح كتاب " الرياضة في فكر زايد " للمؤرخ و الكاتب الرياضي المعروف محمد الجوكر، تزامناً مع الحدث التاريخي الذي تعيشه الدولة في الاحتفال بمئوية زايد الخير، في حين طرح الإعلامي عدنان حمد كتاب " التعليق الرياضي بين الهواية و الاحتراف " و كتاب آخر بعنوان " شاهد عيان " والذي تناول فيه مشاركة الأبيض في مباريات كأس العالم منذ 1985، مع إصدار آخر للزميل الرائع والمنسق الإعلامي لنادي بني ياس حسن المرزوقي بعنوان " لا أحتاج إلى أحد " لكنه يعالج الجانب الاجتماعي و تطوير الذات.

وهنا نتساءل أين دور الهيئة العامة للرياضة في تبني مشروع الكتاب الرياضي؟

وأين هي الاتحادات والأندية الرياضية من نشر المعرفة بنظامها الأساسي؟

وأين هي من القوانين الدولية المنظمة لها؟

وكيف تغيب عن توثيق الإنجازات الخاصة بها؟

ومَنْ المخول بسرد تاريخ تأسيسها، والأسماء التي أسهمت في بناء اللبنة الأولى لهذه الصروح الرياضية؟

كل هذه الأسئلة تبحث عن إجابات في ظل التوهان التاريخي، الذي نعيشه لعدم وجود مرجعية حقيقية للرياضة الإماراتية، فكل ما يُطرح الآن عبارة عن اجتهادات فردية من أشخاصٍ نرفع لهم القبعة احتراماً وتقديراً على مثابرتهم، وتغذيتهم للشارع الرياضي بالحقائق، والقصص، والروايات، والأفكار التي نحن في أمس الحاجة لها.

علماً بأن أنديتنا غالباً ما تهتم بإرداف مسمى " الثقافي " لأسمائها، في الإعلام والأوراق الرسمية، ولكن تبقى حروفاً رافقت النوادي، وطُبعت على الورق، ولم تر النور، ولم تخرج إلى الوجود.

من أقوال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه

الكتاب هو وعاء العلم، والحضارة، والثقافة، والمعرفة، والآداب، والفنون، وأن الأمم لا تُقاس بثرواتها المادية وحدها، إنّما تُقاس بأصالتها الحضارية، والكتاب هو أساس هذه الأصالة، والعامل الرئيسي على تأكيدها.