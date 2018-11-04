طموحنا تخطى الفضاء.... وعلمنا يعانق السماء

فلعلمنا يوم خاص نحتفل به، ونفخر بألوانه، ومعانيه السامية، بالسلام والأمل والفكر والقوة، ففي الثالث من شهر نوفمبر من كل عام... والذي يصادف ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مقاليد الحكم، أطلق صاحب سمو محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي سنة 2013 حملة رفع العلم في ساعة موحدة، بل في دقيقة موحدة وثانية موحدة، نرفع فيها علمنا عرفاناً، وولاءً وقسماً بأن نموت ليحيا الوطن، في جميع أرجائه.

نعم نرفع رمزنا بمحبة وولاء، فهو يعلو بذاتنا صوب السماء، فيحرك مشاعرنا عشقاً لهذا التراب، نصطف كالجسد الواحد نعكس للعالم عمق الاتحاد، نوجه جِباهنا نحو الشمس ننشد جهراً وهمساً.

عيشي بلادي...... عاش العلم يا إماراتنا ...رمز العروبة.. كلنا نفديك... بالدماء نرويك... نفديك بالأرواح يا وطن.

نعم جِباهنا إلى السماء، لنلتقط إشارات من الفضاء.. من خليفة سات، هذا الحلم الذي أصبح واقعاً بأيادي إماراتية، وعقول فذة لأبناء زايد رحمه الله، بدعم و رعاية من قيادة محنكة ، والتفاف شعب منطلق للعلو بلا قيود، فحدودنا الفضاء الشاسع.. لنا فيه وجود، سنظل نبدع ونبتكر، بل نخترع ونقول للعالم أجمع وبصوت عالٍ هنا العالمية.