إلى من لا يهمه الأمر ...

كُنت أطمئن على أحد أصدقائي، يعيش في دولة مجاورة، وبعد السؤال عن حاله، سألته عن صحة والده الذي تجاوز عمره الخمسين، تنهد قليلاً ، ثم قال: ادعُ له، إنّه في المستشفى مصاب بإصابات بليغة من حادث تعرض له أثناء عبوره الشارع، حيث كان مشغولاً بجهاز الهاتف دون أن ينظر للشارع ليتأكد من خلوه من السيارات، وأكمل كم نصحناه بعدم التركيز في الشاشة حفاظاً على بصره، لكن لا حياة لمن تنادي.

دَعوت لوالده بالشفاء، وانتهت المكالمة بمشاهد في مخيلتي الولد ينصح أباه عن إدمان الهاتف، انعكست الأدوار، واختلطت الأوراق، وأصبحت عقولنا تعمل بلا عمل، وقلوبنا تنتابها مشاعر وذبذبات وإشارات بلا متلقي، والمتلقي الحضاري هو ذاك التطبيق، الذي ينقل ما بين الجدران إلى العراء، ويلبسنا ثوب الذكاء، ويرحل بنا لعالم مجهول بشعار إمكانية الوصول.

تَمكن منا حتى أفقدنا محبة أجسادنا، فأهملنا راحتها من نوم وغذاء، لأن العشوائية في معيشتنا طغت، وسرنا وراء السبق في نقل الخبر دون التأكد من المصدر، بحيث نكون أصحاب حضور مبهر ومميز في مجموعتنا، وما أكثر الشائعات وما أكثر المشاكل الأسرية، الله المستعان.

بين الخطر وناقوسه، انتبهوا أحبتي، فلنحرص على الاتزان وتبادل النصائح والخبرات فيما بيننا، لنشر الوعي المرغوب المقنع، لأن جهازك صديقك ولكن قد يُصبح عدوك بسيوف أناملك.