يحققون المستحيل، يوماً بعد يوم، وبطولة تلو الأخرى، ويعتلون المنصات، وتُزين أعناقهم أجمل الميداليات، والأهم من ذلك أنّهم في كل يوم يحرجون باقي فئات المجتمع، وبالأخص الرياضيين منهم، الذين عجزوا عن تقديم فرحة للوطن، مثلما يقدمها لنا المعاقون.

في آسياد جاكرتا، قاوم أصحاب الإرادة صعوبات الحياة، وحوّلوا كل الطاقات السلبية إلى إنجازات ملموسة، ونتائج إيجابية، حيث شدوا انتباه الجميع بعزيمتهم، وإصرارهم.

فجاءت الإشادة من القائد، والأب، والمعلم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تهنئة فريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" ذكر فيها " ‏44 لاعباً ولاعبةً من ذوي الإعاقة يشاركون في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية ... ذهبيتان و6 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية حصيلة جهودهم حتى الآن. رفعتم الرأس.. وكَسبتم التحدي.. وعَلمتم الجميع معنى الإرادة.. فخور بكم..".

الكثير من الدروس والعبر بين سطور تغريدة سموه، للباحثين عن التميز الرياضي، هكذا هي القيادة في هذا الوطن الغالي، تحرص على متابعة، وتكريم، وتحفيز أبنائها فور تحقيق الإنجازات، والتطلعات، والآمال المعقودة عليها.

أتمنى أن تكون الميداليات، والإنجازات التي حققها أبطالنا من ذوي الإعاقة أمام أعين إخوانهم الأسوياء في الألعاب الأخرى، حتى يبادروا بسؤال أنفسهم.

أين نحن من أصحاب الإرادة؟ وماذا قدمنا إلى الوطن الغالي؟

عندها ستبدأ الخطوات الأولى نحو النجاح.