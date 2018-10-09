هذا البلد الذي يسكن القلوب، وبالتالي السباق الجديد الموشح بعلم الإمارات، سيلهب حماس النفوس، ويثري التنافس بين الأبطال العالمين المشاركين للوصول إلى منصة التتويج، ورفع درع "طواف الإمارات ".

السباق الجديد القديم، يحمل في طياته العديد من الرؤى، والأهداف المستقبلية، التي تخدم شريحة واسعة من القطاعات في الدولة، فهو مشروع وطني، يعزز الاقتصاد المحلي، ويقدم الترويج السياحي لكل مناطق الدولة على أعلى مستوى، ويبعث برسائل مجتمعية هامة حول أهمية الرياضة بصفة عامة، وممارسة رياضة الدراجات بصفة خاصة.

اللجنة المنظمة العليا لطواف الإمارات، كشفت مساء أمس عن موعد انطلاقه 24 فبراير من العاصمة الحبيبة أبوظبي، و يُختتم في 2 مارس 2019 بدانة الدنيا دبي، كما تم الإعلان عن الشعار الرسمي للسباق، و درع البطولة الذي صُنع على يد أمهر المختصين، إذ يرمز إلى إمارات الدولة السبع، بالإضافة إلى الشريك الرسمي النابودة للسيارات "أودي".

جهود جبارة يقوم بها المسؤولون في مجلس أبوظبي و دبي و الشارقة وفق خطة عمل محكمة من أجل تقديم نسخة مميزة، كما جرت العادة في تنظيم الإمارات للأحداث الرياضية العالمية.

وينظر الكثيرون إلى الدمج بنظرة سلبية، بأنّه نتيجة الفشل الإداري، وهدر المال العام، وعدم القدرة على تحقيق الأهداف، لكن في طواف الإمارات الوضع مختلف تماماً، دمج طواف أبوظبي ودبي هو صناعة للأحداث العالمية، و استثمار للنجاحات و الخبرات السابقة.