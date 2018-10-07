قيام للمعلم

حينما كنت في الصف الحادي عشر بالقسم الأدبي، شاءت الأقدار أن يدرسنا الأستاذ عبد العظيم مادة اللغة العربية، هذا الرجل الطويل الملتحي ذو سمرة مميزة، ونظرة تملأ الفصل هيبة ورزانة، ورغبة غير تقليدية لإيصال المعلومة، وعشق لمهنة التدريس حتى في أوج أوجاعه.

بدأنا السنة بشكل اعتيادي، وفي الربع الأول بالتحديد، وبحكم جلوسي أول الفصل مواجهاً للمعلم، لاحظت أنّه يصمت أحياناً أثناء الشرح، وكأنه يلتقط أنفاسه بشكل لافت.

وتمر الأيام حتى تطور الأمر، وأصبح يستخدم المناديل باستمرار، وانتبه معي أحد زملائي، بأنّ المناديل التي في القمامة بها بقع دم، وأهمنا أمره، وذهبنا إليه في غرفة المعلمين، وسألناه، وبعد إلحاح، قال إنّه مصاب بقرحة المعدة، وابتسم ليهدئ من روعنا.

ومرت الأيام وأصبح يشرح وهو جالس، ورغم ذهابه للعلاج، لكنّه يعوض غيابه أضعافاً في الشرح الوافي، ويقوم بدوره على أكمل وجه، دون أن يشعرنا بأي تقصير، وتطورت حالته حتى جاء آخر السنة يمشي بمساعدة عصا يتوكأ عليها، وانتهى العام الدراسي، وبدأ العام الجديد، وسألنا عنه فقالوا: لقد رحل للرفيق الأعلى.

تخيلوا أحبتي كان مصاباً بالسرطان، لكنّ نور العلم يشع بداخله بلا كلل، رحل وترك الذكرى تحاكي زوايا مدرسة الخليل بن أحمد، ابتسامته، وتعامله، ومحبة الطلبة لفكاهته المتزنة.

معلمون وسائل تدريسهم طبشورة، ووسيلة ورقية، لكنّهم، كانوا مخلصين، لا يدخرون جهداً في إيصال رسالتهم للطلبة، ورغم الجهد الذي يبذلونه، يخرجون من الحصة وهم سعداء بطلبتهم.

نعم لكل معلم، ومعلمة تحية إجلال وتقدير، كم تتعبون، وكم تتحدثون بصوت ونفس عالٍ طيلة العام، مهنتكم نبيلة، وإن كانت متعبة، نقدركم، ونقدر جهدكم، فكل عام وأنتم بصحة وعافية وعطاء لا ينتهي، أنتم شموع تنير لأجيالنا طريقها، أنتم تستحقون الرفاهية الحقيقية بجميع أشكالها، نرجو أن نراكم في أفضل حال.

أكيد، قادتنا لهم نظرة مشرقة لمهنة التدريس، لتكون من أرقى المهن.