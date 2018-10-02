" البروباغندا " في دورينا

في دورينا تعددت أشكال " البروباغندا " حتى بلغ السيل الزُّبى، إذ لجأ البعض إلى هذا الفن الخادع بإثارة العواطف، وتسويق الأفكار والقناعات، التي يرون أنّها لا يشوبها شائبة، ساعدهم في ذلك الانتشار الكثيف لوسائل التكنولوجيا الحديثة في حياتنا.

فلم يعد غريباً علينا، أن نشاهد التهويل لتعاقدات مع لاعبين أجانب لكن" نص كوم " تكشف حقيقتهم بعد أقل من 45 دقيقة، ولم يعد الأمر مستغرباً، أن نشاهد الصور " 4K " فائقة الجودة توزع في كل حد وصوب، وتملأ مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم لاعب لم تكتمل إجراءات قيده قانونياً، ولم تراع الأصول والأعراف المتعارف عليها في هذا الجانب، بالانتظار حتى ينتهي عقده القديم.

ثم ماذا؟

يخرج علينا مدير فني تلقى الخسارة تلو الأخرى، فيرمي اللجان المشرفة على البرمجة، وآخر يعيش فريقه حالة هبوط جماعي فيربطها بالسعادة الغائبة في أجواء المنتخب، أما أكثرها دهشة تلك التي تخرج من بعض اللاعبين، الذين لا يؤدون أبسط واجباتهم في الميدان، ثم يرمون تقصيرهم على المدربين، والإداريين، ويستشهدون بأمثال لبنية، وأقوال ليس لها علاقة بكرة القدم.

في الوقت ذاته، نرفع " العقال " احتراماً وتقديراً للفئة الأخرى المتزنة الهادئة واثقة الخطى، التي تعمل ليلاً ونهاراً، في الخفاء والعلن من أجل مصلحة فرقها، ومصلحة الرياضة في الوطن بشكل عام، تُجيد فن التواصل مع الجماهير، وتُحكم العقل والمصلحة العليا، ولا تستخدم التأثير العاطفي الرخيص بالتصريحات أمام الكاميرات، ولا خلفها، حيث أَثرت الساحة بحضورها وأفكارها النموذجية.

أجمل ما قرأت في وصف البروباغندا أنها " تبهر العيون، وتصم الآذان، وتعبث بالعقول ".